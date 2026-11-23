Reżyser Francis Lawrence ujawnił, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" mogły mieć zupełnie inne zakończenie, gdyby pewna decyzja castingowa się nie powiodła. Alternatywa wyszłaby adaptacji powieści Suzanne Collins na lepsze, zważywszy na to, że z finału prequela o Haymitchu Abernathym już powstają memy. Nie zagrały ani dialogi, ani realizacja.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" podbijają światowe kina, w pierwszy weekend zarabiając globalnie aż 225 mln dolarów. Zainteresowanie tą filmową adaptacją prozy Suzanne Collins jest o wiele wyższe niż poprzedzającą ją "Balladą ptaków i węży", która ukazała się osiem lat po premierze drugiej części "Kosogłosa" i ze względu strajk amerykańskiego związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA nie była dostatecznie promowana. Dużym atutem produkcji jest powrót znanych i lubianych postaci z oryginalnej trylogii o Katniss Everdeen.
W głośnym filmie Francisa Lawrence'a, reżysera "Wielkiego marszu" i wszystkich części w filmowej serii o Panem z wyjątkiem "Igrzysk śmierci" z 2012 roku, kamera podąża za młodym Haymitchem Abernathym, który w dniu 16. urodzin zostaje wrobiony w udział w Drugim Ćwierćwieczu Poskromienia (50. Głodowych Igrzyskach). Despotycznemu prezydentowi Coriolanusowi Snowowi zależy na tym, by jubileuszowa edycja gry na śmierć i życie, będącej karą za bunt dwunastu dystryktów podczas Mrocznych Dni, przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń. W końcu na arenę posłanych zostanie dwa razy więcej trybutów niż zwykle.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" mogły mieć inne zakończenie. Filmowi wyszłoby to na dobre
Dalsza część tekstu zawiera spoilery dot. filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".
"Wschód słońca w dniu dożynek" skupia się na Haymitchu i podejmowanych przez niego próbach sabotażu igrzysk organizowanych przez Kapitol. Jawne nieposłuszeństwo wobec systemu zostaje odebrane przez prezydenta Snowa jako akt, który może wzniecić iskrę buntu w podległych mu dystryktach. Starania trybuta z Dwunastki zostają zatuszowane przez sprawnie działającą machinę propagandy i cenzury. Organizatorzy Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia przedstawiają chłopaka jako samolubnego zwycięzcę, który porzucił swoich sojuszników. Na tym nie kończy się kara dla Haya. Tyran odbiera mu wszystko, co kochał.
Filmowy "Wschód słońca w dniu dożynek" od samego początku w miarę sprawnie kreśli emocjonalną drogę, jaką pokonuje Haymitch, równie efektownie zarysowując kontrast między jego młodym "ja" a alkoholikiem, który ponad dwie dekady później mentorował Katniss i Peetę.
Prequel zamyka scena rozgrywająca się na placu przed Pałacem Sprawiedliwości w górniczym Dystrykcie 12, gdzie odbywały się tytułowe dożynki. Na dużym ekranie pojawia się dorosły Haymitch, czyli Woody Harrelson ("Detektyw"), w towarzystwie Jennifer Lawrence ("Zgiń, kochanie") i Josha Hutchersona ("Pięć koszmarnych nocy"), odtwórców ról Everdeen oraz Mellarka. W książkowym epilogu również żegnamy się z trójką bohaterów, jednak w zupełnie innych okolicznościach – bardziej wzruszających i mniej dosadnych.
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U Lawrence'a finał wypadł sztywno ze względu na dialogi nafaszerowane niezbyt subtelną ekspozycją i sztucznie ze względu na realizację (widzowie krytykują zwłaszcza peruki, które założono Lawrence i Hutchersonowi). Reżyser "Wschodu słońca w dniu dożynek" ujawnił, że film zakończyłaby scena poprzedzająca epilog, gdyby dawna obsada "Igrzysk śmierci" nie wyraziła chęci powrotu do Panem.
– Myślę, że stanęłoby na małej Katniss. To byłaby świadomość jej narodzin. To byłby ten moment, kiedy Haymitch widzi, że jego przyjaciele [Burdock Everdeen i Asterid March – przyp. red.], od których się odciął, mają teraz dziecko, [...], i po raz pierwszy nawiązuje kontakt wzrokowy z ich niemowlakiem – wyjaśnił Francis Lawrence w wywiadzie z portalem Collider. Taki epilog nie potrzebowałby żadnych zbędnych słów. Widzowie zrozumieliby w pełni jego przesłanie.
Przypomnijmy, że w obsadzie adaptacji drugiego prequela pióra Collins – oprócz Harrelsona, Lawrence i Hutchersona – znaleźli się m.in. Joseph Zada ("Na wschód od Edenu"), Mckenna Grace ("Obdarowani"), Whitney Peak ("Plotkara"), Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"), Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości"), Kieran Culkin ("Prawdziwy ból") i Ralph Fiennes ("Konklawe").