Francis Lawrence ujawnił inne zakończenie filmu "Igrzysk śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Fot. materiał prasowy

Reżyser Francis Lawrence ujawnił, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" mogły mieć zupełnie inne zakończenie, gdyby pewna decyzja castingowa się nie powiodła. Alternatywa wyszłaby adaptacji powieści Suzanne Collins na lepsze, zważywszy na to, że z finału prequela o Haymitchu Abernathym już powstają memy. Nie zagrały ani dialogi, ani realizacja.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" podbijają światowe kina, w pierwszy weekend zarabiając globalnie aż 225 mln dolarów. Zainteresowanie tą filmową adaptacją prozy Suzanne Collins jest o wiele wyższe niż poprzedzającą ją "Balladą ptaków i węży", która ukazała się osiem lat po premierze drugiej części "Kosogłosa" i ze względu strajk amerykańskiego związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA nie była dostatecznie promowana. Dużym atutem produkcji jest powrót znanych i lubianych postaci z oryginalnej trylogii o Katniss Everdeen.

W głośnym filmie Francisa Lawrence'a, reżysera "Wielkiego marszu" i wszystkich części w filmowej serii o Panem z wyjątkiem "Igrzysk śmierci" z 2012 roku, kamera podąża za młodym Haymitchem Abernathym, który w dniu 16. urodzin zostaje wrobiony w udział w Drugim Ćwierćwieczu Poskromienia (50. Głodowych Igrzyskach). Despotycznemu prezydentowi Coriolanusowi Snowowi zależy na tym, by jubileuszowa edycja gry na śmierć i życie, będącej karą za bunt dwunastu dystryktów podczas Mrocznych Dni, przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń. W końcu na arenę posłanych zostanie dwa razy więcej trybutów niż zwykle.

REKLAMA

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" mogły mieć inne zakończenie. Filmowi wyszłoby to na dobre

Dalsza część tekstu zawiera spoilery dot. filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

"Wschód słońca w dniu dożynek" skupia się na Haymitchu i podejmowanych przez niego próbach sabotażu igrzysk organizowanych przez Kapitol. Jawne nieposłuszeństwo wobec systemu zostaje odebrane przez prezydenta Snowa jako akt, który może wzniecić iskrę buntu w podległych mu dystryktach. Starania trybuta z Dwunastki zostają zatuszowane przez sprawnie działającą machinę propagandy i cenzury. Organizatorzy Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia przedstawiają chłopaka jako samolubnego zwycięzcę, który porzucił swoich sojuszników. Na tym nie kończy się kara dla Haya. Tyran odbiera mu wszystko, co kochał.

REKLAMA

Joseph Zada jako Haymitch Abernathy w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fot. materiał prasowy

Filmowy "Wschód słońca w dniu dożynek" od samego początku w miarę sprawnie kreśli emocjonalną drogę, jaką pokonuje Haymitch, równie efektownie zarysowując kontrast między jego młodym "ja" a alkoholikiem, który ponad dwie dekady później mentorował Katniss i Peetę.

Prequel zamyka scena rozgrywająca się na placu przed Pałacem Sprawiedliwości w górniczym Dystrykcie 12, gdzie odbywały się tytułowe dożynki. Na dużym ekranie pojawia się dorosły Haymitch, czyli Woody Harrelson ("Detektyw"), w towarzystwie Jennifer Lawrence ("Zgiń, kochanie") i Josha Hutchersona ("Pięć koszmarnych nocy"), odtwórców ról Everdeen oraz Mellarka. W książkowym epilogu również żegnamy się z trójką bohaterów, jednak w zupełnie innych okolicznościach – bardziej wzruszających i mniej dosadnych.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

U Lawrence'a finał wypadł sztywno ze względu na dialogi nafaszerowane niezbyt subtelną ekspozycją i sztucznie ze względu na realizację (widzowie krytykują zwłaszcza peruki, które założono Lawrence i Hutchersonowi). Reżyser "Wschodu słońca w dniu dożynek" ujawnił, że film zakończyłaby scena poprzedzająca epilog, gdyby dawna obsada "Igrzysk śmierci" nie wyraziła chęci powrotu do Panem.

– Myślę, że stanęłoby na małej Katniss. To byłaby świadomość jej narodzin. To byłby ten moment, kiedy Haymitch widzi, że jego przyjaciele [Burdock Everdeen i Asterid March – przyp. red.], od których się odciął, mają teraz dziecko, [...], i po raz pierwszy nawiązuje kontakt wzrokowy z ich niemowlakiem – wyjaśnił Francis Lawrence w wywiadzie z portalem Collider. Taki epilog nie potrzebowałby żadnych zbędnych słów. Widzowie zrozumieliby w pełni jego przesłanie.