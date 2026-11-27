"Nakarmić kruki" wróciło do kin Fot. Kadr z "Nakarmić kruki"

27 listopada do kin powrócił film "Nakarmić kruki" Carlosa Saury. Nie jest to wcale ciekawostka tylko dla zapalonych kinomanów. Na Filmwebie hiszpański dramat z 1976 roku to najbardziej wyczekiwana premiera kinowa najbliższych tygodni. Wyprzedził "Diunę: Część trzecią", "Avengers: Doomsday", "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" z Bradem Pittem czy "Violettę Villas". Skąd ten fenomen? Mówimy o arcydziele kina.

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Stare filmy przeżywają w kinach prawdziwy renesans. W ostatnich miesiącach na duży ekran wróciły m.in. "Milczenie owiec", "Zawieście czerwone latarnie", "Absolwent", potępione przez Watykan "Diabły" i "Labirynt fauna". Najwyraźniej widzowie chcą oglądać arcydzieła tam, gdzie powinno się je oglądać: w ciemnej sali, a nie na laptopie.

"Nakarmić kruki" obchodzi właśnie 50. urodziny i wraca w wersji odrestaurowanej w 4K, którą w tym roku po raz pierwszy pokazano w sekcji Cannes Classics na festiwalu w Cannes. Na pokaz przyjechały dzieci zmarłego w 2023 roku reżysera, Carlosa Saury oraz Jeanette, wykonawczyni słynnej piosenki z filmu. Do polskich kin wprowadza go dystrybutor Past Perfect.

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O czym jest "Nakarmić kruki"? Historia o dzieciństwie i odchodzącym reżimie

Madryt, 1975 rok, schyłek reżimu Franco. Ośmioletnia Ana (Ana Torrent) mieszka w dużym domu z dwiema siostrami, ciotką Pauliną, sparaliżowaną babcią i służącą Rosą. Jej matka (Geraldine Chaplin) nie żyje, ale wciąż jest obecna: we wspomnieniach, w wyobraźni dziewczynki, w piosence "Porque te vas" Jeanette, której Ana bez przerwy słucha z płyty. Patrzy na świat dorosłych i zaczyna wierzyć, że ma władzę nad życiem i śmiercią domowników. Skąd tytuł filmu? Od hiszpańskiego przysłowia: "Wychowuj kruki, a wydziobią ci oczy".

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Fot. materiały prasowe

"To film pełen baśniowości – nie tylko ze względu na swój nieprzemijający urok, ale też tajemniczość i mrok. Świat, który oglądamy, pełen jest niesamowitych przedmiotów i szczelnie odgrodzony od rzeczywistości, choć czasem do zamieszkujących go kobiet dociera codzienny niepokój. (...) Splatający dziecięcą wyobraźnię z lokalną historią film jest zarówno przejmującym portretem dzieciństwa, jak i diagnozą narodu od lat pozostającego pod dyktaturą generała Franco" – czytamy na stronie dystrybutora.

Twórca "Nakarmić kruki" Carlos Saura to jeden z najważniejszych hiszpańskich reżyserów w historii. Ma na koncie m.in. głośną "Carmen" i "Aj, Carmela!", Złotego Niedźwiedzia z Berlina za film "Szybciej, szybciej", dwa Srebrne Niedźwiedzie za reżyserię "Mrożonego peppermintu" i "Polowania" oraz nagrody z Cannes, w tym techniczne Grand Prix za "Carmen" i "Nakarmić kruki" oraz Nagrodę Jury za "Kuzynkę Angelicę".

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Generał Franco umierał, Saura kręcił

"Nakarmić kruki" Saura kręcił w 1975 roku, gdy generał Franco leżał na łożu śmierci. To niby opowieść o dzieciństwie, ale ten zamknięty dom, w którym nikt nie mówi prawdy, łatwo czytać jako portret Hiszpanii, która dopiero żegna się ze swoimi duchami. "'A ponieważ odchodzą' – jak wskazuje powracająca niczym bumerang piosenka Jeannette – i lata młodości, i despotyczne rządy, ślad po nich został na zawsze utrwalony jako filmowe wspomnienie" – zauważa Past Perfect.

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Do historii przeszła również obsada. Geraldine Chaplin, córka słynnego Charliego, a wtedy partnerka Saury, gra podwójną rolę, ale film kradnie mała Ana Torrent, znana już z "Ducha roju" Víctora Erice'a. Jej ogromne, ciemne oczy na stałe weszły do historii kina. Fenomen filmu to również "Porque te vas" w wykonaniu Jeanette. Piosenka dzięki Saurze stała się światowym przebojem, a po seansie wychodzi z głowy.

Wpływ filmu czuć do dziś. Julia Ducournau, francuska reżyserka nagrodzonego Złotą Palmą "Titane", obejrzała go jako ośmiolatka, czyli w wieku bohaterki.

– Całkowicie wywrócił on do góry nogami mój dotychczasowy sposób oglądania kina. Nie chodziło już o samą fabułę ani o świat, który budował się na moich oczach. Najważniejsza stała się postać i to, jak głęboko się z nią utożsamiałam. Miałam wrażenie, że ona mnie rozumie, jakby istniała naprawdę. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę potrafiłam wczuć się w emocje bohatera i poczułam, że ktoś mnie dostrzega. Dziwne uczucie, gdy kilka lat później zdałam sobie sprawę, że jako dziecko utożsamiałam się tak naprawdę z wewnętrznym światem starszego mężczyzny (Saury). Sztuka nie ma granic, a ja zdecydowanie podzielam szczere, mroczne i poetyckie spojrzenie Saury na dzieciństwo – mówiła w intro przed specjalnymi pokazami.

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