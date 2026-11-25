"Stamtąd" trafiło na Netfliksa Fot. Kadr ze "Stamtąd"

Jeden z najgłośniejszych seriali grozy ostatnich lat znów jest na Netfliksie. Od 24 listopada w serwisie można obejrzeć trzy sezony "Stamtąd", czyli hitu porównywanego do "Zagubionych". To nie pierwsze podejście platformy do serialu MGM+. Ale dlaczego właściwie produkcje konkurencji coraz częściej lądują na Netfliksie? Tłumaczymy.

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Netflix udostępnił pierwsze trzy sezony "Stamtąd", czyli 30 odcinków. Cały serial – wraz z czwartym sezonem, który zadebiutował w kwietniu – nadal można jednak oglądać wyłącznie na HBO Max. Wynika to z kwestii licencyjnych: serial powstaje dla amerykańskiej platformy MGM+ (dawniej Epix), która nie działa w Polsce, dlatego prawa do jego dystrybucji przejęło u nas właśnie HBO Max w ramach oferty Warner Bros. Discovery.

Polscy widzowie mogą mieć déjà vu. Netflix miał już "Stamtąd" w ofercie od kwietnia 2024 roku, ale tylko z pierwszym sezonem. Pod koniec marca 2025 roku serial zniknął z serwisu z powodu wygaśnięcia licencji.

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Powrót "Stamtąd" na Netfliksa zaczął się w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzy sezony trafiły do serwisu 19 października. Horror od razu znalazł się w czołówce oglądalności. W pierwszym tygodniu sam pierwszy sezon zajął 7. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netfliksa z wynikiem 2,9 mln wyświetleń. 24 listopada serial trafił do kolejnych krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji, a także do Polski. Nad Wisłą błyskawicznie wleciał do top 10 najpopularniejszych seriali.

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Serial grozy stworzony przez Johna Griffina zadebiutował w 2022 roku. Jego producentami są Jack Bender i Jeff Pinkner, którzy pracowali wcześniej przy słynnych "Zagubionych", a w głównej roli występuje Harold Perrineau, czyli Michael z kultowego serialu o rozbitkach.

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Akcja toczy się w miasteczku, które więzi każdego, kto do niego wjedzie. W dzień mieszkańcy próbują normalnie żyć i szukają wyjścia. W nocy chowają się w domach i zbroją w talizmany, bo z lasu wychodzą krwiożercze istoty, które wyglądają jak ludzie, uśmiechają się i zabijają. Boyd Stevens, w którego wciela się Perrineau, stara się utrzymać porządek i nie oszaleć.

"Stamtąd" to najchętniej oglądany serial w historii MGM+, a do jego fanów należy m.in. Stephen King. Widzowie wciąż jednak czekają na odpowiedzi, bo pytania i zagadki wciąż się piętrzą. Piąty sezon będzie ostatnim. Zdjęcia w kanadyjskim Halifaksie mają się skończyć pod koniec listopada, a finał trafi na ekrany w 2027 roku. Fani mają nadzieję, że w końcu dowiedzą się, o co tak naprawdę chodzi z nawiedzonym miasteczkiem.

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Dlaczego seriale z HBO Max czy SkyShowtime nagle trafiają na Netfliksa? Platformy wiedzą, co robią

Jeszcze kilka lat temu streamingowe wojny polegały na tym, że każdy trzymał swoje hity tylko u siebie. Problem w tym, że większość platform latami nie zarabiała. Dlatego od 2023 roku Warner Bros. Discovery zaczął sprzedawać Netfliksowi licencje na seriale HBO, takie jak "Kompania braci", "Sześć stóp pod ziemią" czy "Seks w wielkim mieście". Netflix kupuje też tytuły od Paramountu czy Amazon MGM. W Polsce trafiły na niego m.in. cztery pierwsze sezony "Yellowstone", który w całości jest dostępny na SkyShowtime. Studia dostają gotówkę, a Netflix (na którym od niedawna można również oglądać stare seriale TVN) bogatszą bibliotekę.