W top 10 Netfliksa w Polsce rządzą polskie seriale. Obok nowości, czyli "Znieczulenia" i drugiego sezonu "Matek pingwinów", są tam dwie produkcje TVN sprzed kilku lat. Netflix udowadnia, że dobre seriale nie mają daty ważności, a... Polacy kochają to, co polskie.
W październiku Netflix podpisał umowę z TVN-em. Gigant streamingu doda do swojej biblioteki niemal 450 godzin programów, a pierwsze tytuły pojawiły się 28 października. Na liście są m.in. "Magda M.", "Lekarze", "Prawo Agaty", "Przepis na życie" i filmy ze świątecznej serii "Listy do M.". Seriale nie znikają przy tym z Playera czy HBO Max.
"Pułapka" przypomniała o sobie Polakom po latach. Agata Kulesza znów przyciąga widzów
Pierwsza na Netfliksa trafiła "Pułapka", emitowana w TVN w latach 2018-2019. Agata Kulesza gra w niej Olgę Sawicką, autorkę kryminałów, która po śmierci męża nie potrafi wrócić do pisania. Gdy zaczyna interesować się zaginięciem dziewczyny z domu dziecka, poznaje Ewę (Marianna Gierszewska) i nieświadomie wplątuje się w niebezpieczną intrygę. W obsadzie są też Joanna Kulig, Leszek Lichota, Kinga Preis i Maciej Musiał. Serial wyreżyserowali Łukasz Palkowski ("Bogowie) i Adrian Panek ("Simona Kossak").
Premierowy odcinek w TVN obejrzało we wrześniu 2018 roku średnio 2,56 mln widzów, a "Pułapka", choć nie spodobała się krytykom, była hitem. Osiem lat później historia się powtarza: serial z miejsca wskoczył do top 10 Netfliksa. Na Filmwebie Polacy oceniają go na solidne 7/10.
"Diagnoza" na Netfliksie też radzi sobie świetnie. Maja Ostaszewska w serialu medycznym
W środę 11 listopada na Netfliksa trafiła z kolei "Diagnoza", czyli serial medyczny TVN-u z lat 2017-2019, jedna z najlepszych polskich produkcji o lekarzach.
Maja Ostaszewska gra Annę, lekarkę która wraca do Polski, by rozliczyć się z kimś, kto ją skrzywdził i odebrał jej bliskich. Wtedy ulega wypadkowi, trafia do szpitala w Rybniku i traci pamięć. W odzyskaniu wspomnień pomagają jej lekarze Jan Artman (Adam Woronowicz) i Michał Wolski (Maciej Zakościelny).
"Diagnoza", która była wielkim hitem TVN, łączy medyczny procedural z thrillerem, a każdy odcinek przynosi też nowe historie pacjentów. Serial miał cztery sezony, ale na Netfliksie jest na razie tylko pierwszy. Wszystkie sezony można za to obejrzeć w Playerze.
Top 10 Netfliksa udowadnia, że Polacy kochają polskie seriale
Netflix trafił z "Diagnozą" w idealny moment, bo polskie seriale medyczne przeżywają właśnie renesans. "Znieczulenie", pierwszy polski dramat medyczny Netfliksa, zadebiutowało 4 listopada i już następnego dnia było na szczycie listy. Jak na razie z niego nie spada.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Leszek Lichota (który gra również w "Pułapce") wciela się w Dawida Łazarza. To genialny, ale arogancki neurochirurg, który po nieudanej operacji trafia z prestiżowej kliniki do szpitala powiatowego. Partnerują mu m.in. Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak i Masza Wągrocka. Przy produkcji doradzał Neal Baer, współtwórca "Ostrego dyżuru".
Wągrocka gra też w drugim nowym polskim hicie z rankingu, czyli w "Matkach pingwinów". Drugi sezom serialu Klary Kochańskiej-Bajon i Jagody Szelc pojawił się 21 października i w dobę wskoczył na pierwsze miejsce. Kama (Wągrocka), Ula (Barbara Wypych), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk) zakładają w nim własną szkołę dla dzieci, "Biegun Szczęścia". Pierwszy sezon zdobył Orła dla najlepszego serialu i został wyróżniony przez "New York Timesa", a szczególnie pokochali go rodzice.
Wniosek? Polacy lubią to, co polskie. Netflix udowadnia, że serial nie musi być nowością, żeby znów stać się hitem: wystarczy dać mu drugą szansę. W kolejce czekają kolejne tytuły TVN-u, a w bibliotece znajdziemy też sporo hitów TVP, jak "Ranczo", "Rodzinka.pl" czy kryminalny "Paradoks" z Bogusławem Lindą. A jeśli szukacie innych polskich seriali, które warto obejrzeć, polecam 15 perełek.