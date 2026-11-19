SkyShowtime kończy działaność. Fot. shutterstock

SkyShowtime idzie do kasacji. To na niej mogliśmy oglądać premiery kultowych polskich seriali "Śleboda", Pionek" czy "Langer". Po przeprowadzeniu analizy strategicznych opcji na kolejne lata firma zdecydowała, że zamyka biznes. Co to oznacza dla naszych użytkowników?

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Jak podaje The Hollywood Reporter, za tą decyzją stoją właściciele platformy – koncerny Comcast oraz Skydance. Przypomnijmy: serwis SkyShowtime zadebiutował w 2022 roku (w Polsce w lutym 2023). Projekt miał stanowić europejską przeciwwagę dla globalnych gigantów rynku VOD, takich jak Netflix czy HBO Max.

SkyShowtime oferuje kultowe polskie produkcje

Dziś SkyShowtime działa na 22 europejskich rynkach i zgromadził blisko 10 mln abonentów. Wirtualne Media przytoczyły badania Mediapanelu, które wskazują na to, iż w sierpniu 2026 r. platformę odwiedziło 2,33 mln polskich internautów, a każdy z nich spędził na platformie średnio 1 godz. 28 min i 42 sek.

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W ostatnim czasie jednak zaszło sporo zmian na rynku streamingu. Kontrolę nad Paramount+ przejęło studio Skydance, a następnie Paramount przejął Warner Bros. W tym samym czasie proces podziału przechodził również Comcast, rozdzielając tradycyjną działalność telewizyjną od segmentu streamingowego. W konsekwencji tych wszystkich zmian już we wrześniu zaczęły pojawiać się informacje, że udziałowcy rozpoczynają proces weryfikacji dalszej działalności SkyShowtime. Pojawiały się głosy, że platforma zostanie zamknięta.

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Dlaczego SkyShowtime się zamyka? Do końca 2027 będzie jeszcze działał

19 listopada te spekulacje stały się faktem. Przyczyn było kilka. Kluczową rolę odegrała postępująca konsolidacja wspomnianego rynku, w wyniku której dominującą pozycję utrwaliły globalne serwisy, takie jak Netflix, Disney+ czy HBO Max. Współwłaściciele SkyShowtime wskazali, że usługom, takim jak ich, coraz trudniej wypracować skalę gwarantującą rentowność oraz skutecznie rywalizować z takimi gigantami.

"Od momentu uruchomienia SkyShowtime rynek usług streamingowych uległ znaczącym zmianom. Najwięksi globalni gracze stale zwiększają swoją skalę działalności i inwestują ogromne środki w treści, technologię oraz sport. Ta sytuacja konkurencyjna sprawia, że regionalnym platformom, takim jak SkyShowtime, coraz trudniej osiągnąć skalę niezbędną do długoterminowego sukcesu. Pomimo znakomitej pracy i zaangażowania całego zespołu udziałowcy uznali, że zakończenie działalności firmy jest obecnie najbardziej odpowiednim rozwiązaniem" – brzmiał mail, który właściciele wysłali do pracowników SkyShowtime (jego treść cytuje filmweb.pl).

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