Karol Brożek był poszukiwany przez rok. Fot. FB / Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei

Karol Brożek zaginął przed rokiem. Od tamtej pory trwały poszukiwania trenera psów z Sopotu. Tymczasem z włoskich Apeninów napłynęły dramatyczne wieści. Ratownicy odnaleźli ciało w masywie Gran Sasso i wszystko wskazuje na to, że należy do zaginionego 44-latka. Jego siostra zabrała głos w emocjonalnym poście.

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Karol Brożek zaginął 19 listopada 2025 r. podczas wyprawy w rejon Campo Imperatore w masywie Gran Sasso d’Italia, dokąd wybrał się z dwoma psami: Piratem i Krakenem. W pobliżu szlaku turyści znaleźli jego częściowo zasypany śniegiem kamper, a 12 grudnia ratownicy napotkali wycieńczonego Pirata, który przez 23 dni błąkał się sam w górach bez pożywienia. Natomiast los mężczyzny i drugiego psa przez kolejne miesiące pozostawał nieznany.

Koniec poszukiwań Karola Brożka. Z Włoch napłynęły tragiczne wieści

Przełom nastąpił w listopadzie tego roku. Jak podaje trojmiasto.pl, najpierw w rejonie urwistego wąwozu Vallone dell'Inferno odnaleziono plecak należący do zaginionego, a później także jego dokumenty i czerwoną smycz zaginionego psa.

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"Po odnalezieniu plecaka włoscy ratownicy z Soccorso Alpino della Guardia di Finanza oraz CNSAS skierowali w rejon wąwozu drona. Kamera bezzałogowca zlokalizowała ludzkie ciało leżące w głębokiej szczelinie skalnej, kilkadziesiąt metrów poniżej grani" – przekazał portal. Dotarcie w tamto miejsce wcale nie było łatwym zadaniem. Podobnie było w sierpniu 2024 r., gdy po kilku dniach akcji słowackich ratowników odnaleziono ciało zaginionego Polaka w Tatrach.

Dodajmy, że ratownicy coraz częściej korzystają z dronów, również w Polsce. Użyli ich także, gdy 76-latek poszedł na grzybobranie pod Gubałówką i zaginął.

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W końcu 24 listopada o zakończeniu poszukiwań poinformowała Diana Brożek, siostra bliźniaczka zaginionego. "Dzisiaj Ambasada Polska w Rzymie poinformowała naszą rodzinę telefonicznie o odnalezieniu ciała oraz plecaka z dokumentami Karola. Ubranie, buty i rzeczy osobiste wskazują, że to mój brat. Czekamy jednak na formalne potwierdzenie jego tożsamości" – wyznała.

Siostra zaginionego zabrała głos

Nadal nie ma informacji, co stało się z Krakenem, psem Karola Brożka, który zaginął razem z nim. Kobieta w poście wspomniała, że sprowadzenie ciała do Polski musi poprzedzić szereg formalności.

"Przed nami identyfikacja oraz badania z zakresu medycyny sądowej, prowadzone pod nadzorem włoskiej prokuratury. Mogą obejmować porównanie DNA z materiałem genetycznym pobranym przez polską policję ode mnie i naszego taty oraz badania mające pomóc ustalić przyczynę i okoliczności śmierci. Dopiero po niezbędnych badaniach, uzyskaniu zgód i dopełnieniu formalności będziemy mogli sprowadzić Karola do Polski. Może to potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy" – napisała.

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Sprowadzenie ciała z zagranicy wiąże się też z wysokimi kosztami, ale pieniądze na pogrzeb dostaniesz nie tylko z zasiłku – o tych źródłach nie pamiętamy, a mogą one odciążyć rodzinę w takiej sytuacji. Siostra zaginionego ujawniła, że w plecaku jej brata był również aparat fotograficzny, być może z kartą pamięci zawierającą jego ostatnie zdjęcia. "Jeśli uda się je odzyskać i będzie to możliwe, podzielę się nimi z Wami" – wyznała.