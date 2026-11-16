Polak zaginął podczas wakacji w Turcji. Rodzina prosi o pomoc w jego odnalezieniu Fot. fotopanorama360/Shutterstock

Wakacje w Turcji to klasyk polskich biur podróży, który zwłaszcza w wakacje cieszy się ogromną popularnością. Spadek cen i temperaturę zachęcającą do zwiedzania chciał wykorzystać także 53-letni Robert Bąk. Niestety nasz turysta zaginął w trakcie urlopu.

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O sprawie zaginięcia polskiego turysty rozpisują się lokalne tureckie media. 53-latek poleciał na samotne wakacje do Turcji 31 października, a 11 listopada miał wsiąść w samolot powrotny do Polski. Nie stawił się jednak na lotnisku w Antalyi ani w busie, który zabierał turystów z hotelu Gypsophila Holiday Village, w którym miał wypoczywać. Sprawę nagłośnili bliscy zaginionego.

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Turecki serwis turizmajansi.com poinformował, że bliscy Polaka po raz ostatni kontaktowali się z nim 4 listopada za pośrednictwem WhatsAppa. Było to na tydzień przed planowanym powrotem do kraju. Kiedy jednak mężczyzna przestał dawać znaki życia, o jego zaginięciu zaalarmowali polską ambasadę w Ankarze. Ta natomiast skontaktowała się z lokalną policją w celu zgłoszenia zaginięcia.

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Dalej rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Funkcjonariusze weszli do hotelowego pokoju 53-latka, gdzie znaleźli jego telefon. Następnie rozpoczęły się poszukiwania. Służby sprawdziły okolice hotelu, a także wybrzeża, ale nie wpadły na ślad zaginionego. Niestety nie przyniosły one żadnego efektu.

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Zaniepokojony brat 53-latka udostępnił w mediach społecznościowych apel o pomoc w znalezieniu Roberta Bąka od 4 do 11 listopada. W tym czasie zaginiony mógł przebywać w rejonach nadmorskich Okurcalar i İncekum. Jeżeli ktokolwiek był w tym czasie w okolicznych restauracjach lub w środkach transportu publicznego i widział 53-latka, jest proszony o kontakt z rodziną, turecką policją, a dokładnie z komisariatem żandarmerii w İncekum lub Komendą II w Radomiu.

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