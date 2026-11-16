Krystian Koprowski zabrał głos, po tym, jak w okolicy Darłowa odnaleziono ciało kobiety. Fot. YouTube / Zbrodnia Ikara

"Z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej" – taką informację przekazała w miniony weekend prokuratura po odnalezieniu ciała kobiety w okolicach Darłowa. Tymczasem głos zabrał mąż zaginionej Krystian Koprowski. "Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję" – wyznał we wpisie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia. Była wtedy z mężem w Darłowie na festiwalu techno Zew Wydm. Później małżonkowie pokłócili się i kobieta miała odejść w nieznanym kierunku.

Emilii Koprowskiej szukała cała Polska, a jej mąż w kolejnych tygodniach również prowadził poszukiwania. Był też mocno aktywny w social mediach, gdzie jego publikacje – choćby te o tym, dlaczego ostatni SMS Emilii Koprowskiej nie wzbudził w nim alarmu – wywoływały skrajne emocje wśród osób, które śledziły tę sprawę. Nie brakowało też hejtu – w czasie, gdy eksperci alarmują o rekordowej fali nienawiści w sieci.

REKLAMA

Krystian Koprowski przemówił po odnalezieniu zwłok

Tymczasem po tym, jak znaleziono ciało kobiety w rejonie poszukiwań Emilii Koprowskiej, Krystian Koprowski opublikował post w mediach społecznościowych. "Z ogromnym bólem informuję, że Emilka została odnaleziona martwa. Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję" – napisał na wstępie i przeszedł do podziękowań wszystkim zaangażowanym w poszukiwania.

"Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy pomagali w poszukiwaniach, udostępniali informacje, angażowali się i nie pozostali obojętni. Dziękuję każdemu, kto był z nami w tym trudnym czasie. Za każdą pomoc, dobre słowo i okazane wsparcie" – dodał.

Prokuratura o odnalezieniu ciała kobiety

REKLAMA

– Są to zwłoki kobiety. Zwłoki w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Natomiast oględziny odzieży oraz oględziny przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej, pani Emilii Koprowskiej – powiedziała w sobotę dziennikarzom na briefingu prasowym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

– Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia – dodała prokurator. Wspomniała, że "ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci". Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ona przeprowadzona. Niewykluczone, że do ustalenia tożsamości znalezionej osoby "z uwagi na stan bardzo dużego rozkładu ciała" konieczne będą badania DNA.

REKLAMA

– Jeżeli to jest faktycznie pani Emilia Koprowska – właściwie niezależnie, czy to jest pani Emilia Koprowska – będzie ustalana przyczyna zgonu. Jeżeli nikt się do tego zgonu nie przyczynił, to tutaj nie mamy przestępstwa. Jeśli to nastąpiło wskutek działania osób trzecich, to już wtedy będziemy ustalać, kto się do tego przyczynił – dodała prok. Dziadczyk.

Będzie sprawdzane, czy brały w tym udział osoby trzecie

Co podejrzewają śledczy? Jak podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, "w tej chwili wszystko jest brane pod uwagę". – Na ten moment, tak jak powiedziałam, wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia. Natomiast, czy się ktoś do tego przyczynił, czy ktoś pomógł, to będzie dopiero ustalane – dodała.