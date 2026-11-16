Zwłoki odnalezione pod Darłowem. Prokuratura podała nowe informacje po sekcji. Fot. shutterstock

W miniony weekend pod Darłowem pewien spacerowicz odnalazł ciało kobiety. Prokuratura ustaliła, że to najprawdopodobniej poszukiwana od miesięcy Emilia Koprowska. Przeprowadzono już sekcję zwłok, która nie wykazała udziału osób trzecich. Prok. Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury przyznała, że wcześniej podała też pewną błędną informację opinii publicznej, którą teraz sprostowała.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia. Była wtedy z mężem w Darłowie na festiwalu techno Zew Wydm. Później małżonkowie pokłócili się i kobieta miała odejść w nieznanym kierunku. Od tamtej pory trwały jej poszukiwania. Gdy w niedzielę rano (15 listopada) odnaleziono ciało kobiety w okolicach jeziora Kopań niedaleko Darłowa, wielu osobom momentalnie nasunęło się pytanie, czy to może nie zaginiona 37-latka.

Prokuratura przekazała nowe informacje po sekcji zwłok

Przedstawiciele służb w pierwszych chwilach studzili emocje, wskazując, że nie mają jeszcze pewności, czy to ta sama osoba. Gdy pytaliśmy o ciało kobiety w rejonie poszukiwań Koprowskiej, policja przekazała nam szczegóły, ale tożsamości nie potwierdziła. Odnalezione ciało jest bowiem w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Dzień później odbyła się sekcja.

REKLAMA

– Sekcja zwłok się już odbyła i nie wykazała udziału osób trzecich. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych, psychologicznych i porównawczych. Z tego powodu nadal nie mogę powiedzieć, że jest to na 100 procent zaginiona Emilia Koprowska – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk w rozmowie z WP.

– Wyniki przytoczonych badań powinny być znane za kilka dni. Dochodzą do mnie informacje, że mimo przeszukania setek hektarów akurat tego miejsca policja nie przeszukiwała. Nie jest tak, jak czytam, że szukali, szukali i nie znaleźli. Na nieszczęście policjanci akurat tam nie byli – dodała.

REKLAMA

Prok. Dziadczyk postanowiła sprostować pewną informację

Ponadto prok. Dziadczyk zaznaczyła, że "wszystko wskazuje na to, iż zgon nastąpił na skutek powieszenia". I postanowiła sprostować pewną informację, którą przekazała dzień wcześniej. A mianowicie prokurator Dziadczyk mówiła, iż "mężczyzna, który ujawnił zwłoki, parę tygodni temu przeprowadzał tam prace polowe i ich wtedy nie widział". Teraz doprecyzowała swoją wypowiedź.

– Parę tygodni temu właściciel pola przeprowadzał prace polowe i tych zwłok nie zauważył. Nie mówię, że tych zwłok wtedy nie było. Podałam wczoraj błędną informację, że to jest ten sam pan, który te zwłoki wczoraj znalazł. To są dwie inne osoby. Jeden pan wczoraj spacerował i ujawnił zwłoki, a właściciel pola parę tygodni temu prowadził prace polowe i nie ujawnił tych zwłok – powiedziała prok. Dziadczyk, cytowana przez WP.

REKLAMA

Krystian Koprowski przemówił po odnalezieniu zwłok

Dodajmy, że mąż Emilii Koprowskiej nie ukrywał, iż miał trudną relację z żoną. W ostatnim czasie już nawet nie mieszkali razem. Przed tym, jak kobieta zaginęła, doszło między nimi do sprzeczki – jak opowiadał, poszło o SMS-a od byłego wspólnika. W złości Krystian Koprowski wyrzucił jej telefon i przebił opony w jej samochodzie, tłumacząc, że zrobił to po to, by nie odjechała i nic sobie nie zrobiła.

Po tym, jak znaleziono ciało kobiety w rejonie poszukiwań Emilii Koprowskiej, Krystian Koprowski opublikował post w mediach społecznościowych. "Z ogromnym bólem informuję, że Emilka została odnaleziona martwa. Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję" – napisał na wstępie i przeszedł do podziękowań wszystkim zaangażowanym w poszukiwania.