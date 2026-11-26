W PiS robią co mogą, by spaść poniżej 20 proc. przed świętami. Fot. Shutterstock

W Prawie i Sprawiedliwości uruchomiono "protokół kilkanaście procent". To, co robią w ostatnich tygodniach politycy tej formacji, nie mieści się w granicach politycznej logiki. Zamiast naprawiać trudną sytuację ugrupowania po największym w historii rozpadzie, Czarnek z Kaczyńskim i spółką tylko dolewają oliwy do ognia. Ostatnie dni pokazały, że jeśli w tym samolocie leci pilot, to niewidomy albo pijany.

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Zaznaczmy na wstępie: polityczna sytuacja w Polsce na niecały rok przed wyborami parlamentarnymi wciąż pozostaje korzystna dla prawicy. Większość sondaży daje koalicji PiS/R+/Konfederacja/Korona większość w Sejmie, oczywiście o ile takowa koalicja w ogóle miałaby szansę powstać.

Jednak sytuacja zmienia się ma korzyść rządzących w przypadku przekroczenia progów wyborczych równocześnie przez Lewicę i PSL, zwycięstwo Tuskowi może dać też ewentualna konsolidacja partii Koalicji 15 Października na jednej liście. Jednak o ile prawica wciąż może czuć, że zmierza do przejęcia władzy, to największej partii opozycyjnej sytuacja powoli wymyka się z rąk.

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Średnia sondażowa Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich 30 dni to 20,2 proc. Oznacza to, że jest bardzo blisko do przekroczenia psychologicznej granicy nie kilkudziesięciu, a kilkunastu procent poparcia. Już dziś sporo sondaży prezentuje ten pesymistyczny dla Kaczyńskiego i Czarnka scenariusz. A ci, jakby tego widząc, popełniają kolejne kardynalne błędy. Oto pięć elementów, które w moim odczuciu pogrążają właśnie Prawo i Sprawiedliwość.

Po pierwsze: mizianie się do Brauna

Pierwszy element jest jednocześnie w mojej opinii elementem najistotniejszym. Jarosław Kaczyński gdzieś w okolicy września/października przeszedł mentalną metamorfozę i obecnie jako swój punkt honoru obiera zawiązanie współpracy z Grzegorzem Braunem i Konfederacją Korony Polskiej.

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Robi to, bo wie że poparcie dla prorosyjskiej partii cały czas jest istotne (od 6 do 10 proc. w sondażach), a wciąż spore nastroje antyukraińskie w jego wyobrażeniu sprawiają, że nie jest ona aż tak trędowata jak kiedyś mogło się wydawać. Stąd parcie do paktu senackiego z Braunem i Koroną, a także sugerowanie nawet wspólnej listy ze wszystkimi konfederacjami do parlamentu.

Prawo i Sprawiedliwość porzuca w ten sposób to, co przez lata było jego niezbitym atutem. Stale odwołując się do tego, co słusznego w polityce wschodniej robił prezydent Lech Kaczyński, PiS mógł stawiać się moralnie wyżej od Donalda Tuska i jego "reseciarskich" skłonności.

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Partia Kaczyńskiego miała też największe zasługi w pomocy Ukrainie na początku wojny. Dziś wszystkiego tego się wyrzeka, mówiąc że może i Braun lekko capi onucą, ale bez niego rządu Tuska się nie obali. Efekt jest taki, że ów swąd już na PiS zaczął przechodzić, a wyborcy przestali rozumieć o czym ostatecznie jest ta partia.

Po drugie: "ani kroku w tył", nawet gdy chodzi o Ziobrę

We wtorkowy poranek kandydat PiS na premiera (to stanowisko z dnia na dzień jest coraz bardziej humorystyczne) Przemysław Czarnek gościł w Radiu ZET. Usłyszał proste pytanie: czy Zbigniew Ziobro wejdzie do jego rządu, jeśli po wyborach to Czarnek będzie układał gabinet.

Polityk odpowiedział: "Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to tak". Efekt był błyskawiczny. Choć prawica na co dzień dominuje w social mediach, to Res Futura Data House podało, że w temacie słów Czarnka o Ziobrze aż 86 proc. wpisów było wobec tego stanowiska krytycznych.

To pokazuje nie tylko to, jak toksyczny politycznie stał się Ziobro. Wiemy to już od jakiegoś czasu, wszak taki już los spotyka uciekających przed wymiarem sprawiedliwości za ocean. Ale ta sytuacja pokazuje też jak zerowy instynkt polityczny ma Przemysław Czarnek.

Przyjmując postawę "ani kroku w tył" i "murem za każdym" automatycznie przyjmuje na siebie wszystkie grzechy tych swoich kolegów, którzy są uosobieniem spadających słupków. Cóż, taki jest efekt "suwpolizacji" Prawa i Sprawiedliwości, która była jednym z powodów odejścia z PiS Morawieckiego i jego ludzi.

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Po trzecie: boją się Rozwoju Plus

Choć Czarnek w tym samym porannym wywiadzie przekonywał, że w Rozwoju Plus już teraz są ludzie rozmawiający z nimi o możliwym powrocie na łono partii-matki, to jest to pudrowanie rzeczywistości. A ta jest dla PiS nieciekawa.

Co prawda ugrupowanie Mateusza Morawieckiego wciąż nie ma specjalnie dobrych wyników z sondażach (waha się to pomiędzy 4 a 6 proc.), ale ustało pierwsze miesiące i zaczyna powoli realizować strategię odróżniania się od reszty prawicy.

Jedną z nich jest dystansowanie się od Brauna, które dzięki zgubnej taktyce prezesa i jego kandydata na premiera będzie nabierało na znaczeniu z miesiąca na miesiąc (o ile w Rozwoju Plus nie powtórzą błędu Michała Dworczyka, który dziś za selfie z liderem Korony płaci polityczną cenę). Ale też narzucanie kolejnych tematów do politycznej agendy. Z wotum nieufności co prawda wyszło kuriozalnie, może z obniżką LPG wyjdzie trochę zręczniej...

Nie można nie odnotować jednej sytuacji, która idealnie pokazuje, że w PiS Rozwoju Plus się jednak boją. W weekend działacz Prawa i Sprawiedliwości Oskar Szafarowicz opublikował wpis opisujący zmyślone spotkanie biznesmena Zbigniewa Jakubasa z Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem.

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Pomyślicie sobie: po co pisać o Szafarowiczu? Otóż jest on pracownikiem biura prasowego partii i ważnym działaczem młodzieżówki. Choć swój wpis skasował, to partia nie wyciągnęła wobec niego za to konsekwencji. Za to politycy Rozwój Plus postanowili całą sytuację rozegrać na swoją korzyść, pokazując że w PiS boją się ich tak bardzo, że kolportują na ich temat fejki. Nie da się ukryć, że jest w tym ziarno prawdy.

Po czwarte: zajmowanie się głupotami

12 listopada Michał Wróblewski pisał w Wirtualnej Polsce, że Jarosław Kaczyński ma dość posłów-atencjuszy, którzy błaznują pod Trybunałem Konstytucyjnym i robią autorskie happeningi, odciągając uwagę opinii publicznej od merytorycznych spraw, jakimi chce ją zainteresować PiS.

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Co zostało po wściekłości prezesa? Politycy Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie kursują między aleją Szucha a studiem Republiki, przez co powstają scenki takie jak ta z weekendu, kiedy to nad Jackiem Sasinem w środku jego wypowiedzi zgasły światła i jego wywód został przerwany przez modelkę prezentującą słynną już torebkę na część Sobieskiego i Marysieńki.

PiS niezmiennie nie jest w stanie oderwać się od Republiki i każde kolejne rewelacje wokół tej telewizji – od założenia spółki na Malcie po pedicure Sakiewicza – będą szły na konto Kaczyńskiego i jego ludzi.

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Jeśli do tego dołożymy "standardowe" wygłupy polityków Prawa i Sprawiedliwości w rodzaju Kowalskiego, Goska czy Mateckiego, przy których występy posłów Konfederacji czy Rozwoju Plus wyglądają na elokwentne wykłady akademickie, wyłania się nam obraz partii pogubionej, bez pomysłu na siebie i wiary w sukces.

Po piąte: brak pomysłu na siebie

Pomimo tego, że rząd Donalda Tuska daje całe mnóstwo okazji do tego, by go punktować i krytykować, to największa opozycyjna partia przestała to wykorzystywać. Wspomniane już tulenie się do Brauna czy kabaretowe występy w telewizji stały się tym, z czym PiS ludziom się kojarzy. Nie kojarzy się za to z planem do polepszenia sytuacji obywateli.

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W ostatni weekend Przemysław Czarnek próbował w Otwocku przebić się do opinii publicznej propozycjami dotyczącymi mieszkaniówki. Okazało się, że po trzech latach w opozycji PiS chce zaproponować powrót do tego, co było jedną z przyczyn jego wyborczej porażki, czyli dopłat do kredytów (które wywindowały ceny za metr kwadratowy wysoko w górę).

To tylko przykład, ale podobnie jest we wszystkich innych dziedzinach. W sprawie zbrojeń PiS proponuje porzucenie programu Safe, w sprawach zagranicznych oddalanie się od unii, itp. itd. Generalnie można jego wizję Polski podkreślić: będzie dziadowsko, ale przynajmniej znów z nami u władzy.

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W tym tempie, i przy braku refleksji – a właśnie tego spodziewam się po PiS – sondaże będą z tygodnia na tydzień tylko gorsze. Donald Tusk zdaje się kontrolować sytuację, a karty na prawicy niezmiennie rozdaje Karol Nawrocki. Prawo i Sprawiedliwość nie wiem jak się w tym wszystkim odnaleźć, a nie wydaje się, że jest w partii ktoś, kto byłby w stanie wprowadzić w szeregi coraz bardziej sfrustrowanych działaczy świeżość.

Dlatego wiele wskazuje na to, że na Boże Narodzenie osoby nielubiące PiS dostaną miły dla ich serc prezent – poparcie sięgające poniżej 20 proc. A to sytuacja, która odmieni polską politykę na dobre.