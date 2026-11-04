Jarosław Kaczyński połączy siły z Grzegorzem Braunem? Fot. Grzegorz Braun / X

Jarosław Kaczyński połączy siły z Grzegorzem Braunem? Polacy zostali zapytani o ewentualną koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej po wyborach w 2027 roku. Według wyników sondażu, najwięcej ankietowanych nie wierzy w taki scenariusz.

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Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał respondentów o ewantualną koalicję Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Grzegorza Brauna po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Odpowiedź negatywną wskazało 39 proc. ankietowanych. Z kolei 28 proc. uważa, że porozumienie jest możliwe, a 33 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Koalicja PiS z Grzegorzem Braunem po wyborach 2027? Polacy sceptyczni w najnowszym sondażu

Prof. Kazimierz Kik, politolog w rozmowie z "Super Expressem" ocenił, że Jarosław Kaczyński może porozumieć się z Grzegorzem Braunem, jeśli taka współpraca pomoże PiS odzyskać władzę.

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– Wszystkie kroki, jakie będzie musiało podjąć PiS, aby zdobyć władzę, podejmie. Głównym celem partii jest odebranie władzy Koalicji Obywatelskiej – temu służy cała polaryzacja. Myślę, że koalicja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem jest jednak pewna – mówił.

Politolog zwrócił też uwagę na radykalny elektorat Konfederacji Korony Polskiej. Profesor Kik uważa, że PiS może potrzebować poparcia tego środowiska, by zbudować szersze porozumienie na prawicy.

– Przedstawiciele Konfederacji Brauna to radykałowie, którzy są PiS-owi potrzebni, ponieważ mamy czas radykałów – ocenił.

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Jarosław Kaczyński wykluczał układ z Konfederacją Korony Polskiej. Czy zmieni zdanie?

Jarosław Kaczyński wcześniej wielokrotnie wykluczał koalicję PiS z Braunem. Krytykował go za wypowiedzi o Holokauście i stosunek do Rosji.

W grudniu 2025 roku prezes PiS stwierdził, że lider Konfederacji Korony Polskiej przekroczył granice dopuszczalnej debaty publicznej. Jednocześnie przyznawał, że jego partia chce pozyskać część wyborców Brauna. W jednej z wcześniejszych wypowiedzi porównał też sojusz z politykiem do porozumienia z Władimirem Putinem.

Ostatnie wydarzenia zwróciły jednak uwagę na relacje polityków. Jak pisaliśmy w naTemat, w nocy z piątku na sobotę Grzegorz Braun pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie protestowali przeciwnicy obecnej sytuacji w instytucji. Na miejscu spotkał Jarosława Kaczyńskiego. Braun zrobił selfie z Kaczyńskim pod TK, choć jeszcze niedawno prezes PiS zdecydowanie odcinał się od lidera KKP.

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Na zmianę podejścia do ewentualnej współpracy, a więc i na możliwy układ PiS z Braunem, mogą wpływać również wyniki sondaży. Konfederacja Korony Polskiej zyskuje poparcie, a jej średni wynik w zestawieniu ewybory.eu wynosi obecnie 9,3 proc.