Morawiecki odkrywa karty ws. nowej partii Fot. Longfin Media/shutterstock

Mateusz Morawiecki złożył wniosek o rejestrację nowej partii i czeka na decyzję sądu. Były premier opowiedział o swoich planach politycznych, współpracy z samorządowcami i nieoczywistych sojusznikach. Wśród nich wymienił byłego polityka Platformy Obywatelskiej.

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Ugrupowanie ma nosić nazwę Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego. Były premier był gościem programu "Polityczny WF z gościem" w Polsat News. Podczas rozmowy przekazał, że dokumenty ws. rejestracji partii trafiły już do sądu. Teraz czeka na decyzję w tej sprawie. Rejestracja oznacza dla Rozwoju Plus także nowe zasady finansowania. Morawiecki ma miliony, ale nie kupi sobie partii, bo wpłaty na partie polityczne są ograniczone ustawą.

Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego. Wniosek o rejestrację partii już w sądzie

Prowadzący zapytali polityka, czy nazwa nowego ugrupowania może przyciągnąć wyborców i wywołać emocje. Morawiecki przedstawił trzy argumenty, które mają przekonać do jego inicjatywy.

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– Po pierwsze: nie chcesz Brauna, nie chcesz Tuska? Jest Rozwój Plus. Jest emocja? Jest – mówił. Nie bez powodu w sieci Morawiecki wyciągnął 417 nagrań Brauna, z których jego stowarzyszenie zbudowało "Alfabet Brauna".

Polityk wskazał też na podejście do Unii Europejskiej. Jego ugrupowanie nie postuluje wyjścia Polski ze Wspólnoty, ale sprzeciwia się polityce, którą określił jako "kłanianie się UE". Trzecim argumentem ma być doświadczenie w rządzeniu i gospodarce. Morawiecki przekonywał, że jego środowisko potrafi skutecznie zarządzać państwem i finansami publicznymi.

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– Po jednej stronie mamy rząd Donalda Tuska, który jest dla mnie naprawdę antyrozwojem (...). Ale po drugiej stronie nie ma nikogo, kto ma takie doświadczenie w zarządzaniu państwem, rządzeniu gospodarką, rządzeniu finansami publicznymi – powiedział.

Były polityk PO zasila szeregi Morawieckiego

Morawiecki był też pytany o współpracę z osobami spoza swojego dotychczasowego środowiska politycznego. Przyznał, że ma już takich sojuszników. Wymienił 12 prezydentów miast, kilkudziesięciu burmistrzów i ponad stu wójtów. Wśród polityków wskazał Bogusława Sonika, który wcześniej należał do Platformy Obywatelskiej. Głośno było o nim w 2023 roku, gdy Sonik zmienił zdanie ws. kandydowania do Sejmu.

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– Współpracujemy na przykład z człowiekiem, który był kiedyś w Platformie Obywatelskiej, ale jest powszechnie szanowany również na prawicy, w PiS i tak dalej, z Bogusławem Sonikiem. On jest członkiem – powiedział.

Mateusz Morawiecki przekazał, że podczas ostatniego spotkania poprosił współpracowników, by zaczęli przygotowywać się do wyborów i myśleć o kandydatach w swoich okręgach. W najbliższych tygodniach chce porozmawiać z każdym z nich osobno. Były premier liczy również na współpracę z europosłami Waldemarem Budą, Piotrem Müllerem i Michałem Dworczykiem. Chciałby, żeby wrócili do polskiej polityki.

– Mam taką nadzieję, że wrócą tutaj. Jeden z nich, Michał Dworczyk, bardzo chciałby wejść do parlamentu polskiego. Ci dwaj pozostali nie odmawiają współpracy, więc myślę, że będziemy tutaj współpracować, szczegóły nie są jeszcze ustalone – wyjaśnił.

Przypomnijmy, że 17 listopada podczas posiedzenia Sejmu odbyła się debata przed głosowaniem nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Wniosek przewidywał powołanie Marka Jurka na stanowisko premiera i został złożony przez klub Rozwój Plus.