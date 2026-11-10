Broniąc sekty z kablówki nigdy nie zostaniesz premierem... Fot. naTemat.pl

Po wydarzeniach w Krakowie dwie rzeczy zjednoczyły polskie społeczeństwo: po pierwsze solidarność z ofiarami i bohaterami, po drugie oburzenie na to, co z tą tragedią zrobiła Telewizja Republika. A jednak pomimo tak oczywistych nastrojów społecznych PiS postanowił bronić swojej telewizji. To decyzja, która może mieć bardzo poważne konsekwencje w nadchodzącym roku wyborczym. I może przekreślić szanse prawicy na przejęcie w Polsce władzy.

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O okropieństwach, jakie zaserwowali nam Sakiewicz i spółka przez ostatnie cztery dni napisano już prawie wszystko, więc oszczędzę wam przypominania tego, co zarówno mi, jak i wielu z was podniosło ciśnienie w czasie, gdy powinniśmy wspólnie przeżywać zadumę i żałobę po krakowskim zamachu. Jedno trzeba powiedzieć wprost: początek listopada 2026 roku ostatecznie dopełnił proces przekształcania się Telewizji Republika w twór zbliżony swoim działaniem do sekty.

Sakiewicz zakrzyczał narodową tragedię

To w końcu musiało się wydarzyć, widząc postępujący proces ogłupiania widzów przez ostatnie miesiące. Zegarki, przeróbki AI, darcie się na gości, festyny z okazji zamachu stanu. Brakowało tylko kropki nad i. I ta wydarzyła się w Krakowie.

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Co jednak kluczowe dla polskiej polityki: w obronę czegoś, czego obronić się nie da, zaangażowali się kluczowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw Jarosław Kaczyński, a następnie Przemysław Czarnek. Obaj uznali, że w sporze "Polacy kontra Sakiewicz" trzeba stanąć po stronie tego drugiego.

"Redaktor T. Sakiewicz pokazywał to, co widział na miejscu. Poza jednym funkcjonariuszem w niestandardowym umundurowaniu ewidentnie brakowało tam policji" – napisał 8 listopada prezes PiS. "Dziś zarówno Tomasz Sakiewicz, jak i Republika są celem ataku rządu i mediów prorządowych. Są atakowani za prawdę, bo ta władza boi się prawdy" – dodał następnego dnia kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

PiS woli bronić patostacji niż słuchać Polaków

Prawo i Sprawiedliwość wybrało zatem lojalność wobec patostacji, która teoretycznie sprzyja tej partii. W praktyce jednak Republika istotnie przyczynia się do tego, że popularność Kaczyńskiego i jego ludzi gwałtownie spada.

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Widzą to już inne podmioty na opozycji - politycy Rozwoju Plus otwarcie krytykowali "zamachalia" pod Trybunałem Konstytucyjnym (Piotr Muller w Polsacie mówił, że występ Michała Wójcika to wymarzony prezent dla Donalda Tuska), od Republiki dystansuje się też choćby Konfederacja (Michał Wawer w Radiu ZET w niedzielę wprost stwierdził, że nie podoba mu się sposób relacjonowania wydarzeń z Krakowa).

W PiS uznali tymczasem, że trzeba kurczowo trzymać się Sakiewicza, Rachonia i reszty, bo bez ich poparcia ci znajdą sobie nowych faworytów i sondaże pokażą poniżej 20 proc., co będzie dla partii katastrofą.

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Bardzo wiele mówi o PiSie to, że stają za telewizją, która szczuje na polskich policjantów, kłamie w sprawie szybkości reakcji służb, nazywa Sakiewicza jedną z ofiar zamachu i snuje teorie spiskowe mówiące o tym, że cały zamach miał być elementem "planu Tuska". Oznacza to bowiem, że partia Kaczyńskiego i Czarnka porzuciła już jakiekolwiek standardy moralne, dające prawo do bytowania w polityce.

Ale też pokazuje w jak beznadziejnej pozycji jest to ugrupowanie na rok przed wyborami, skoro musi dokonywać tego typu kalkulacji "bo jest obawa, że Sakiewicz zdemobilizuje nasz najtwardszy elektorat". Jeszcze pięć lat temu PiS wcale nie potrzebował sekciarskiej telewizji do tego, by zachować wyborców przy sobie. Dziś musi na niej polegać, niezależnie od tego z jak jednowymiarowym złem się ona kojarzy.

Zabrania koncesji nie będzie

Zatem dziś, choć wiele osób czuje w swoich głowach i sercach, że rząd powinien coś zrobić, by zatrzymać ściek sączący się z błękitnego wieżowca na Placu Bankowym (gdzie na co dzień urzęduje Sakiewicz) to trudno sobie wyobrazić, by Tusk pozwolił sobie na jakiś radykalny ruch w tej materii, taki jak odebranie koncesji.

A to dlatego, że wymagałoby to wejścia do kolejnej instytucji, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To urząd w oczywisty sposób sprzyjający PiS-owi, ale ze składem powołanym w sposób niebudzący większych prawnych wątpliwości. Po co zatem - według kalkulacji premiera – ryzykować kolejną awanturę, skoro Republika skutecznie demobilizuje elektorat prawicy, a mobilizuje elektorat koalicji rządzącej?

Już sprawa Trybunału Konstytucyjnego pokazała, że to, co dla Tuska było na początku poważnym kryzysem wizerunkowym, szybko zostało załagodzone poprzez doprowadzenie sprawy do śmieszności, za co medal można przypiąć właśnie naczelnemu Republiki.

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