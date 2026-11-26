apka AI na jarmarku aż odbiera apetyt. Fot. Maciej Bąk / naTemat.pl

To, co w wakacje stało się zmorą polskiej gastronomii, po przeczekaniu jesieni wróciło ze zdwojoną mocą wraz z bożonarodzeniowymi jarmarkami. AI slop, czyli w prostym polskim tłumaczeniu AI-owa papka, ciągle w optyce niektórych wydaje się znakomitym pomysłem na pokazanie klientowi co ma się do zaoferowania. Efekt? Spora część stoisk na jarmarkach bożonarodzeniowych trąci sztucznością i generycznością. A przecież nie z tym powinny kojarzyć nam się święta.

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– Przepraszam, dlaczego te kołacze mają w środku kukurydzę? – pyta ekipę jednego ze stoisk na warszawskim jarmarku bożonarodzeniowym influencerka natystee. Faktycznie, na tablicy pokazującej co jest w tym miejscu serwowane widnieje coś przypominającego kształtem węgierski słodki klasyk, ale to coś pokryte jest żółtymi wypustkami przypominającymi larwy.

Papkę AI widać na jarmarku z daleka

– Nie miałem jak tego zrobić żeby było inaczej, tak się generują grafiki po prostu – odpowiada jej twórca, dodając że spędził nad nią... kilka tygodni. Ta krótka rolka, jaką znalazłem na Instagramie, idealnie pokazuje wciąż nierozwiązany problem polskiej branży gastro.

Sztuczna inteligencja jest wszędzie, zatruwa YouTube'a, Spotify'a, Facebooka, korzystają z niej największe firmy tworząc telewizyjne reklamy, nadużywają jej politycy, a mistrzami AI slopu stali się pracownicy telewizji Republika, którzy badziewne filmiki puszczają w kawałkach, uzależniając to od ilości wpłat na konto Sakiewicza i spółki.

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Dla mnie jednak to wejście sztucznej inteligencji do gastronomii jest jednym z najbardziej gorszących doświadczeń. Choć z drugiej strony idealnie oddziela ziarna od plew, bo jeśli ktoś boi się zrobić zdjęcie swojego dania i zamiast tego je generuje, to od razu wzbudza podejrzenia, że w rzeczywistości z jakością jedzenia może być coś nie tak.

Na jarmarku slop goni slop

Wybrałem się w tym tygodniu na działający już od 20 listopada Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Miasto od kilku lat intensywnie go rozwija, w tym roku impreza została poszerzona o dwie kolejne ulice. Ostatnio gdański jarmark wygrał nawet konkurs na najpiękniejszy jarmark w Europie, choć sposób oddawania na niego głosów w internetowym plebiscycie budzi wątpliwości co do obiektywności tej rywalizacji.

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Skoro jednak Gdańsk tak chwali się swoim jarmarkiem, to chyba mogę podejść do tego wydarzenia z odpowiednio wysokimi oczekiwaniami, prawda? Ruszyłem więc na tropienie AI-owej papki licząc na to, że nic nie znajdę i będę musiał zrezygnować z napisania tego tekstu.

Niestety dla ciebie, Gdańsku, tekst powstał. Bo i AI slopu na jarmarku nie musiałem wcale tropić. On pakował mi się do oczu na każdym kroku! W strefie gastronomicznej średnio na co drugim stoisku menu i szyld albo nosiły ślady wygenerowania w sztucznej inteligencji albo bezczelnie uderzały po oczach najprostszym promptem, jaki wpisują gastronomiczne leniwce od morza aż do Tatr.

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Autorzy sztucznych menu najwidoczniej uważają, że ich dzieła cieszą oczy, bo są kolorowe, czytelne, nierozlatujące się. Nie zauważają jednak tego, że AI potrafi z ich propozycji podania zrobić coś, co po dłuższym przyjrzeniu się wygląda po prostu obrzydliwie. "Bułka z pieczarkami", opisywana jako hit PRL przy jednym ze stoisk wygląda jakby wyłaziły z niej robaki.

Chickenbox z frytkami belgijskimi został przez AI potraktowany o tyle ciekawie, że kawałków kurczaka jest dokładnie tyle co frytek, czyli... osiem. A sprzedawany za 49 złotych korean fried chicken przypomina na grafice swoją glazurą coś z brzydką chorobą skóry.

Aż zacząłem tęsknić za starymi, brzydkimi menu

Przechadzając się po jarmarku (opisuję Gdańsk, ale to zjawisko wszechobecne w każdym polskim mieście) zaczynasz tęsknić za miejscami, które prezentując swoje dania wykorzystują niedoświetlone zdjęcia albo wpisują nazwy dań czcionką Comic Sans MS, żeby było cool.

Oczywiście obecność AI w menu czy na szyldzie nie oznacza z automatu, że zaserwowane jedzenie będzie niedobre. Ale klient ma prawo pomyśleć, że skoro właściciel stoiska uciekł się do najprostszego i najtańszego rozwiązania jeśli chodzi o prezentację oferty, to proces przygotowywania dania może odbywać się również po najmniejszej linii oporu.

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Na szczęście ludzie coraz wyraźniej dostrzegają to zjawisko i internet od kilku miesięcy zaczyna być pełen filmów, rolek i tekstów, w których wyśmiewane jest stosowanie AI-owej papki wobec klienta. Bo generowanie kart dań nie jest zjawiskiem tylko polskim, bardzo lubują się w tym chociażby Brytyjczycy.

Jak pisze Guardian, "raport National Restaurant Association z 2026 roku wykazał, że 26% właścicieli restauracji korzysta ze sztucznej inteligencji, która wspiera działania z zakresu marketingu, zarządzania zapasami, planowania grafików pracowników, optymalizacji menu oraz przyjmowania zamówień".

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Wołanie na puszczy?

I oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdegustowana AI slopem jest tylko część potencjalnych klientów, i to być może będąca w mniejszości. Z drugiej strony są to często klienci najbardziej świadomi, najbardziej skorzy do powrotów do miejsc serwujących rzeczy dobrej jakości i potrafiący polecać je innym.

Trzeba więc próbować przekonywać restauratorów, że w autentyczności jest ich siła. No chyba, że tej autentyczności po prostu w sobie nie mają. Wtedy papkę na talerzu da się sprzedać tylko AI-ową papką.

A dla organizatorów "najpiękniejszego jarmarku w Europie" mam propozycję. Wiem, że dbacie o przestrzeganie najwyższych standardów jeśli chodzi o jakość stoisk. Świetnie poradziliście sobie z "odbadziewieniem" Jarmarku świętego Dominika, który teraz jest prawdziwą dumą Gdańska.

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