Jaką pracę wybrać w dobie AI? Fot. Aideal Hwa / Unsplash.com

Wybieranie ścieżki kariery wyłącznie pod dyktando lęku przed sztuczną inteligencją to błąd. Profesor Aleksandra Przegalińska w rozmowie z naTemat.pl wskazuje, że aspekt wyboru zawodu dostosowanych do współczesnych realiów, musi uwzględniać wagę samej pracy w sensie naszej codzienności.

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– Ci, którzy chcą zajmować się pracą fizyczną – metaloplastyką, stolarką i tym podobnym – niech to robią, jeśli jest to obszarem ich zainteresowań – stwierdza prof. dr hab. Aleksandra Przegalińska w rozmowie z cyklu "Tylko 1 pytanie naTemat" z Jakubem Nochem.

Filozofka i badaczka sztucznej inteligencji porusza niezwykle istotny temat, jakim jest rola pracy w codziennym funkcjonowaniu. – Absolutnie nie kierowałabym się lękiem przed tym, co sztuczna inteligencja zrobi z rynkiem pracy, przy wyborze czegoś, co ma być sensem naszego życia. Praca jest sensotwórcza. Nie jest to coś bagatelnego – zauważa ekspertka.

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Bezpieczny zawód w dobie AI jest możliwy?

Sensotwórczość to psychologiczny proces nadawania znaczenia i wartości. Profesor Aleksandra Przegalińska wskazuje, że to właśnie ten aspekt jest pomijany przez gigantów z Doliny Krzemowej, a konkretniej Elona Muska.

– Praca nie zawsze jest przyjemnością i nie zawsze jest spełniająca. (...) Ale co do zasady praca, pewien etos pracy w wielu kulturach, jest czymś bardzo ważnym. Powiedzenie ludziom "jesteście już niepotrzebni, damy wam cyfrową jałmużnę, żebyście przeżyli", to straszna wiadomość – zauważa badaczka.

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Profesor Aleksandra Przegalińska wskazuje, że AI nie zawsze jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem z perspektywy pracownika i pracodawcy, a kierowanie się tym, co rzeczywiście nas interesuje, jest kluczowe w rozwoju kariery. Badaczka zwraca też uwagę, że "wkład człowieka może mieć większe znaczenie w świecie, w którym AI jest dostępna dla wszystkich".

A co z zawodami stricte związanymi z AI? "Prompciarz" zaraz wymrze

Ekspertka prognozuje, że zawód stricte związany z AI, tzw. prompciarz (osoba zajmująca się prompt-engineeringiem), również nie jest bezpieczną przystanią w rewolucji, bo sam prompting przestaje być dominującą opcją kontaktu z AI. – Są już rozwiązania agentowe, gdzie budujemy wyspecjalizowanych agentów w środowiskach takich jak Google Antigravity czy Cursor i pracujemy z nimi trochę jak z zespołem – zauważa naukowczyni.

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Trend ten może sprzyjać skuteczności i wartości osób, które wykazują się znajomością działania z architekturami systemowymi. Profesor Aleksandra Przegalińska zauważa, że przy bardziej innowacyjnych metodach wykorzystania AI "trochę wracają potrzeby umiejętności bliższych programowaniu".

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Na drodze prompciarzy stoi też jeszcze jedna kwestia kompetencyjna. – Rozumiem, że w pierwszej fali zawód specjalisty od promptowania był interesujący i potrzebny – szczególnie w momencie, kiedy przerzucaliśmy most do sztucznej inteligencji w organizacjach i uczyliśmy się tej technologii. Zakładam jednak, że za kilka lat odpowiednia wiedza o tworzeniu promptów będzie standardem w edukacji może już licealnej – przewiduje badaczka i dodaje: – Nie będzie to więc zawód przyszłości.

Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Kluczowe będą zawody, których jeszcze dziś nie ma

Profesor Aleksandra Przegalińska w ocenie obecnej sytuacji na rynku pracy powołuje się na CEO firmy Anthropic, lidera technologicznego w AI: – Mam intuicję, że zawody przyszłości to tak naprawdę nowe specjalizacje. Dario Amodei mówił ostatnio interesująco na ten temat: kiedy sztuczna inteligencja przejmuje 80 proc. rutyn, zostają nam – powiedzmy – zadania strategiczne i decyzje.