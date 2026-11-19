Uczniowie będą ściągać z AI na lekcjach? NASK wyjaśnia, do czego posłużą nowe pracownie. Fot. Dragon Images / Shutterstock (zdj. poglądowe)

W szkole podstawowej w Zagościńcu otwarto pierwszą w Polsce pracownię AI dla uczniów. Finalnie ma ich powstać w całym kraju 12 tysięcy, a na ich wyposażenie przeznaczono już blisko 2 mld zł. Ale co to oznacza tak naprawdę dla samych dzieci?

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Państwowy instytut badawczy NASK, nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, wcześniej już wprowadził do polskich szkół m.in. szybki internet w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Teraz nastąpił kolejny krok, czyli otwarcie pierwszej z 12 tysięcy pracowni AI przeznaczonych dla uczniów. Czy oznacza to, że dzieci będą uczyć się teraz ściągania i wysługiwania się narzędziami sztucznej inteligencji?

Pierwsza pracownia AI w Polsce. Z czym to się je?

Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, dzisiaj dzieci mają do czynienia ze sztuczną inteligencją już w wielu obszarach poza szkołą – w wyszukiwarkach, aplikacjach i dużych modelach językowych, dlatego teraz i szkoły będą uczyć dzieci AI. Pracownie AI mają za zadanie wytłumaczyć zasady działania sztucznej inteligencji dzięki specjalnemu sprzętowi i oprogramowaniu. Na lekcjach uczniowie będą mogli eksperymentować z tą technologią, wykorzystywać ją na różnych przedmiotach i po prostu lepiej rozumieć, jak działa. Do takich zajęć przygotowywana jest też kadra, ponieważ MEN wysyłało nauczycieli na kurs ze sztucznej inteligencji.

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– Sztuczna inteligencja pomaga dziś lekarzom analizować obrazy medyczne, a naukowcom pracować na ogromnych zbiorach danych. Za kilkanaście lat dzisiejsi uczniowie mogą pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy. Dlatego już teraz w szkole chcemy dać im narzędzia, by rozumieli, jak działa AI, umieli sprawdzić jej odpowiedzi i sami tworzyli rozwiązania, z których inni będą korzystać – mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas otwarcia pracowni AI w szkole podstawowej w Zagościńcu.

Co dokładnie znajdzie się w pracowniach AI i gdzie się pojawią? Nie tylko w dużych miastach

Jak wymienia NASK, każda pracownia AI w Polsce otrzyma:

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16 laptopów – 15 dla uczniów i jeden dla nauczyciela, monitor interaktywny, serwer do obsługi narzędzi AI, punkt dostępowy Wi-Fi, kamerę HD z mikrofonem, specjalistyczne oprogramowanie, szafkę do przechowywania i ładowania laptopów, zasilanie awaryjne serwera.

Na wyposażenie pracowni w całej Polsce przeznaczono blisko 2 mld zł. Instytut badawczy wskazuje także, w jaki sposób narzędzia mogą pomagać uczniom na lekcjach. Pokazuje to, że szkoły nie są bezradne wobec AI.

"Na matematyce uczniowie mogą poprosić AI o pokazanie dwóch sposobów rozwiązania zadania, a potem porównać i sprawdzić, czy obie metody są poprawne. Na angielskim zamienią model językowy np. w kasjera na dworcu w Londynie. Kupią bilet, zapytają o przesiadkę i dowiedzą się, z którego peronu odjeżdża pociąg. Z kolei na informatyce uczniowie będą mogli wytrenować prosty model do rozpoznawania obiektów na zdjęciach. Sprawdzą, jak radzi sobie z obrazami, których wcześniej nie widział, i zobaczą, jak dobór danych wpływa na jego wyniki" – czytamy w komunikacie NASK.

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