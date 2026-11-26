Wyrzucenie popiołu do złego kosza może nas kosztować 30 tys. zł kary. Fot. shutterstock

Gdzie wyrzucić popiół? Takie pytanie pojawiło się pewnie w niejednym polskim domu, gdy aura na zewnątrz zaczęła przypominać tę zimową. Nieprawidłowe postępowanie z tego typu odpadami może nas słono kosztować. Mandaty sięgają nawet 30 tys. zł.

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Sezon grzewczy trwa już w pełni, bowiem do Polski napłynęło chłodne powietrze i nawet w ciągu dnia temperatura utrzymuje się na minusie. Nic więc dziwnego, że kwestia wyrzucania popiołu wróciła jako jeden z głównych tematów przy prawidłowej segregacji śmieci.

Gdzie wyrzucić popiół? Mandaty wzrosły w 2026 roku

Co ważne, nieostrożne i niewłaściwe pozbycie się resztek po spaleniu opału może nie tylko wywołać pożar śmieciarki, lecz także narazić właściciela nieruchomości na dotkliwe konsekwencje finansowe – konsekwencją są grzywny, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy zł.

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Portal forsal.pl, przytaczając rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r., przypomniał, że obowiązuje w Polsce "zakaz wysypywania gorącego popiołu i żużla w miejscach, w których mogą zapalić się materiały palne lub sąsiednie obiekty". Ponadto od 2 stycznia 2026 r. znacząco wzrosły kary za naruszenie tego przepisu (ta sama nowelizacja przyniosła surowsze kary za wypalanie traw i ogniska w lesie).

"Maksymalna wysokość mandatu za naruszenie przepisów przeciwpożarowych wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł, a grzywny orzekanej przez sąd z 5 tys. zł do 30 tys. zł. W skrajnych przypadkach sprawcy może grozić również kara ograniczenia wolności albo areszt" – podano. Można zostać pociągniętym do odpowiedzialności, nawet jeśli do pożaru nie dojdzie – wystarczy samo stworzenie zagrożenia jego wybuchu.

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Właściwe pojemniki i zasady segregacji

Sposób pozbycia się popiołu zależy od tego, co było spalane, oraz od uchwał w danej gminie. Resztki po spalaniu węgla lub paliw stałych co do zasady nie powinny trafiać do bioodpadów.

Często gminy wyznaczają odrębny termin na odbiór tego typu odpadu. Natomiast w innych miejscach (np. w Warszawie i w Łodzi) trafia on do odpadów zmieszanych – podobnie jak w przypadku pytania, gdzie wyrzucić węgiel z grilla. Są też i takie gminy (m.in. Wieluń), gdzie należy wsypywać popiół luzem do osobnego pojemnika z fioletową pokrywą. Z kolei w gminie Lubaczów mieszkańcy muszą wyrzucać śmieci do nowego, szarego worka, przeznaczonego właśnie na popiół.

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Odmiennie traktuje się czysty popiół powstały wyłącznie ze spalania nieimpregnowanego drewna. Niewielkie ilości takiego materiału bywają wykorzystywane w ogrodzie, jako dodatek na kompost czy jako popiół drzewny do roślin doniczkowych, jednak zawsze z umiarem – nadmiar może podnieść zasadowość podłoża i zaszkodzić roślinom. Jeśli zaś spalano materiały niewiadomego pochodzenia: lakierowane, barwione lub z domieszką tworzyw czy gumy, popiół może zawierać szkodliwe związki i należy postępować z nim w inny sposób (najczęściej gminy wskazują kosz na odpady zmieszane lub odrębny pojemnik na popiół).

Studzenie i bezpieczne przechowywanie

Podstawowym warunkiem uniknięcia kłopotów (i mandatów) jest pełne wystudzenie popiołu przed wrzuceniem go do kubła. W głębszych warstwach żar potrafi tlić się długo po wygaśnięciu ognia, a studzenie może zająć nawet kilka dni.

Do czasu całkowitego ostudzenia popiół najlepiej trzymać w metalowym wiadrze z pokrywą, ustawionym na podłożu, które także się nie zapali i z dala od budynków, drewna oraz innych materiałów łatwopalnych. Nie wolno przesypywać ciepłych resztek do worków foliowych, kartonów ani plastikowych pojemników.

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