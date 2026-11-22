Gminy mają coraz większy problem z utrzymaniem PSZOK-ów Fot. shutterstock

Gminy mają coraz większy problem z utrzymaniem PSZOK-ów. Mieszkańcy przynoszą tam różne odpady, ale nie wszyscy prawidłowo je segregują. Niektórzy zostawiają też worki ze śmieciami przed zamkniętymi punktami. To kolejne wydatki, które obciążają samorządy, a w efekcie Polaków.

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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego można przywieźć odpady, których nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Mieszkańcy oddają tam przykładowo stare meble czy zużyty sprzęt elektroniczny – to jedna z odpowiedzi na pytanie, gdzie wyrzucać elektrośmieci.

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Każda gmina ma obowiązek prowadzić przynajmniej jeden taki punkt. Wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może zlecić prowadzenie PSZOK-u zewnętrznej firmie, na przykład wybranej w przetargu.

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Według danych GUS w Polsce działa około 2,4 tys. PSZOK-ów. Gmin jest natomiast 2479, ale w niektórych działa więcej niż jeden taki punkt. Nie każda gmina ma więc własny PSZOK.

Prowadzenie PSZOK-u sporo też kosztuje. Kontenery szybko się zapełniają, dlatego trzeba częściej wywozić śmieci. Problem stanowi też brak odpowiedniej segregacji. Nie wszyscy mieszkańcy przestrzegają zasad i rozumieją, dlaczego warto sortować odpady.

Janusz Żuk, przewodniczący Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko", w rozmowie z Portalem Samorządowym zwrócił uwagę, że wiele osób traktuje PSZOK jako miejsce, do którego można przywieźć niemal każdy rodzaj odpadów. Dotyczy to również gruzu i innych śmieci pozostałych po remontach, także tych, przy których wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucać styropian.

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– Mieszkańcy przyzwyczaili się, że w PSZOK-u mogą oddać niemal wszystkie rodzaje odpadów, w tym również odpady budowlane powstające podczas remontów. Kierują się prostą zasadą: skoro płacą za gospodarowanie odpadami, mają prawo korzystać z takich usług. Tymczasem ich zapewnienie wiąże się dla gmin z bardzo wysokimi kosztami – powiedział Janusz Żuk.

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Mieszkańcy chcą oddawać do PSZOK-ów różne rodzaje odpadów, ale nie chcą płacić więcej za wywóz śmieci, a hasło "opłata za śmieci w górę" budzi ich sprzeciw. Dla gmin to spory problem, bo utrzymanie takich punktów kosztuje coraz więcej.

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Niektórzy zostawiają też worki ze śmieciami przed PSZOK-iem, nawet gdy punkt jest już zamknięty. Gminy próbują z tym walczyć, montując kamery i wprowadzając kontrole. W jednej z nich pojawił się paszport odpadowy.