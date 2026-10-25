Gdzie wyrzucić ziemię? Fot. Unsplash.com / Jonathan Kemper

Zasady segregowania odpadów skrywają czasem nieoczywiste niespodzianki. Resztki ziemi, które pozostają nam np. po drobnych pracach ogrodowych, odruchowo lądują zwykle w brązowym pojemniku na bioodpady. Jak się jednak okazuje, jest to powszechny błąd. Gdzie więc powinno się wyrzucać ziemię? Zależy to od jej ilości, a także od rodzaju.

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Na wstępie warto pocieszyć się tym, że kłopoty z właściwą segregacją dotyczą wielu produktów, z którymi stykamy się na co dzień. Podobnie jak w przypadku ziemi, regularnie pojawiają się pytania chociażby o to, gdzie wyrzucić zużyty filtr do wody, zużytą szczoteczkę do zębów albo do jakiego kosza powinna trafić zepsuta patelnia. W tej kwestii pozostaje nam więc ciągle się edukować i w razie wątpliwości po prostu sprawdzać zasady.

Gdzie wyrzucić ziemię? Kosz na bioodpady to najczęstsza pomyłka

Jesienią często zabieramy się za przygotowanie swoich ogrodów i działek na nadejście zimy. Pielimy grządki, przekopujemy podłoże i nawozimy rośliny. Po tych czynnościach nierzadko pojawia się pytanie, gdzie wyrzucić ziemię pozostałą po drobnych pracach porządkowych. Podobny dylemat dotyczy ziemi z doniczek po domowym przesadzaniu kwiatów. Choć intuicja podpowiada zwykle, aby wrzucić ją do brązowego kosza na bioodpady, sprawa jest nieco bardziej złożona.

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Kupna ziemia doniczkowa czy ogrodowa często zawiera domieszki mineralne, takie jak perlit, keramzyt i piasek, a także nawozy. Tego typu składniki zakłócają proces kompostowania w sortowniach. Z tego powodu niewielkie ilości ziemi po domowych porządkach należy wyrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. A warto o tym pamiętać nawet z własnych pobudek i samej chęci uniknięcia kar za niesegregowanie śmieci, bo coraz więcej miast testuje już śmietnik, który wie, z jakiego mieszkania jest worek.

Sytuacja zmienia się w momencie, gdy odpadów jest znacznie więcej. Jeśli przeprowadzamy gruntowne przesadzanie wszystkich domowych roślin lub wykonujemy duże prace w ogrodzie, zebraną ziemię najlepiej oddać do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub zamówić specjalny kontener w firmie komunalnej.

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Zbliżone zasady dotyczą ziemi z wykopów budowlanych – traktuje się ją jak gruz, co wymaga wynajęcia dedykowanego kontenera. Warto też pamiętać, że wyrzucanie lub nielegalne składowanie ziemi traktowanej jako odpad z wykopów lub budowy wiąże się też z bardzo wysokimi karami finansowymi.

Drugie życie ziemi i zielone odpady w ogrodzie

Zanim jednak zdecydujemy się na wyrzucenie ziemi, warto rozważyć jej ponowne wykorzystanie. Czystą ziemię wystarczy często jedynie oczyścić ze starych korzeni i wymieszać z nowym nawozem, by znów nadawała się do doniczek. Można ją również rozsypać na działce, potraktować jako dodatek do przydomowego kompostownika lub po prostu przekazać komuś, kto akurat planuje nasadzenia.

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Wątpliwości co do tego, gdzie wyrzucać odpady ogrodnicze, nie budzą natomiast nagromadzone jesienne liście oraz gałęzie z przycinanych drzew i krzewów. Tego rodzaju resztki łatwo ulegają naturalnej biodegradacji, dlatego bez przeszkód mogą i powinny trafiać do brązowych worków lub pojemników na śmieci.

Przypomnijmy, że do brązowego pojemnika należy wrzucać:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

Do brązowego pojemnika nie wolno natomiast wrzucać: