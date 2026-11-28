Testowaliśmy największe Audi w historii marki, którym pokręciliśmy się po Alpach oraz przejechaliśmy odświeżonym Volvo XC90 z Kopenhagi do Szwecji. To jednak dopiero początek tematów, które przygotowaliśmy w najnowszym odcinku MotoBriefu. Zacznijmy od... Formuły 1!

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Las Vegas to miasto, w którym zawsze musi się coś dziać. Nie inaczej było podczas tegorocznego Grand Prix Formuły 1. Widowiskowe wyprzedzanie, zacięta rywalizacja i kolejne spięcia między Maksem Verstappenem a George'em Russellem sprawiły, że emocje nie skończyły się wraz z flagą w szachownicę.

Do tego dochodzi napięta atmosfera w Ferrari, którego kierowcy znów znaleźli się zdecydowanie za blisko siebie na torze. W MotoBriefie przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom wyścigu i sytuacji w klasyfikacjach mistrzostw świata.

A skoro jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych, zaglądamy również do Kalifornii. To właśnie tam robotaksówki Waymo, które miały być symbolem przyszłości motoryzacji, napotkały kolejne problemy. Firma wstrzymała część kursów autostradowych, co rodzi pytanie: czy technologia autonomicznej jazdy jest rzeczywiście gotowa na wszystkie sytuacje drogowe?

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Nie zabraknie też samochodów, które mieliśmy okazję poznać osobiście. Adam sprawdził Volvo XC60 i XC90 w nowych odmianach hybrydowych o wydłużonym zasięgu, a Łukasz wybrał się w Alpy, żeby przyjrzeć się nowemu Audi Q9. Czy luksusowe SUV-y mają jeszcze czym zaskoczyć? Odpowiedzi szukamy w naszych materiałach wyjazdowych.

Co ciekawe, motoryzacyjne emocje przenoszą się również do świata gier. GTA VI wzbudza dyskusje nie tylko oprawą graficzną czy rozmiarem wirtualnego świata, ale również doniesieniami o potencjalnych zmianach dotyczących samochodów. Tankowanie i ładowanie pojazdów jako element rozgrywki? Dla jednych to kolejny krok w stronę realizmu, dla innych niepotrzebny obowiązek. Sprawdzamy, co wiadomo na ten temat i ile jest w tym prawdy.

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Na koniec coś dla fanów naprawdę mocnych maszyn. BMW przygotowuje elektryczne M3 z czterema silnikami i mocą sięgającą około 850 KM. Czy samochód na prąd będzie w stanie zachować charakter legendarnej sportowej limuzyny z Monachium? Pierwsze zapowiedzi pokazują, że niemiecki producent ma bardzo ambitne plany.

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W najnowszym odcinku MotoBriefu Adam i Łukasz rozmawiają o najciekawszych wydarzeniach ze świata motoryzacji, komentują branżowe kontrowersje i pokazują samochody, które już wkrótce mogą namieszać na rynku.