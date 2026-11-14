Nowa Corolla to szok, a BMW w Prowansji pokazało nam Serię 3. Oto najnowszy "MotoBrief" Fot. naTemat.pl

Toyota Corolla kończy 60 lat, a Japończycy z tej okazji pokazali koncept, który wywraca stolik i zapowiada kolejną generację światowego hitu. Z kolei ja spakowałem walizkę i poleciałem do słonecznej Prowansji, żeby na własne oczy zobaczyć nowe BMW iX4 oraz sprawdzić w boju nowe BMW Serii 3 – zarówno elektryczne BMW i3, jak i piekielnie szybkie spalinowe BMW M350. To wszystko znajdziecie w najnowszym odcinku programu "MotoBrief" na naszym kanale "Tu się jeździ". Usiądźcie wygodnie, bo takiej dawki motoryzacyjnych premier dawno u nas nie było.

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W najnowszym wydaniu programu "MotoBrief" na kanale "Tu się jeździ" (należącym do grupy naTemat) za sterami zasiedli Łukasz Grzegorczyk oraz gościnnie Konrad Bagiński.

Panowie od razu rzucają na stół temat, który rozgrzeje każdego polskiego kierowcę. Chodzi o okrągłe, 60-lecie modelu Toyota Corolla. Można się z tego auta śmiać i mówić, że to ulubieniec flot oraz taksówkarzy, ale fakty są brutalne dla konkurencji – to absolutna legenda i król sprzedaży, którego pozycja jest niezagrożona.

Łukasz zabiera was na wyjątkową wystawę poświęconą właśnie temu kultowemu modelowi. W jednym miejscu udało mu się zobaczyć wszystkie generacje Toyoty Corolli – od klasycznych, kanciastych egzemplarzy sprzed dekad, aż po auta, które dziś mijamy na każdej ulicy.

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Największą bombą wyjazdu okazał się jednak najnowszy koncept Toyoty. To nie jest kolejna wydmuszka stworzona tylko po to, by ładnie wyglądać pod reflektorami. To bezpośrednia baza pod najnowszą odsłonę Corolli, która wyjedzie na drogi. Jak zmieni się ulubione auto Polaków? Tego nie możecie przegapić w materiale Łukasza.

Poleciałem do Prowansji sprawdzić nowe BMW Serii 3 oraz BMW iX4

Koncern z Monachium zaprosił mnie do Prowansji, a ja nie musiałem długo się zastanawiać – zwłaszcza gdy zobaczyłem listę aut. Na pierwszy ogień poszedł pokaz statyczny, podczas którego mogłem dokładnie obejrzeć najnowsze BMW iX4. Ten samochód na żywo robi piorunujące wrażenie i od razu widać, że styliści z Bawarii poszli na całość, nie biorąc jeńców.

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Statyka to jednak tylko przystawka, bo najlepsze czekało na krętych, francuskich asfaltach. Miałem okazję poprowadzić nową Serię 3, i to w dwóch skrajnie różnych smakach.

Z jednej strony całkowicie elektryczne BMW i3, które otwiera nowy rozdział dla tej kultowej linii modelowej, a z drugiej – rasowe, spalinowe BMW M350, stworzone dla tych, którzy wciąż kochają tradycyjną motoryzację z krwi i kości.

Jak prezentują się wszystkie trzy modele koncernu z Monachium? Czy elektryczna trójka ma w sobie to "coś", z czego słynie BMW, a wersja M350 nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca na wyjściu z zakrętu?

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