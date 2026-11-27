Jarosław Kaczyński podważa nowe ustalenia ws. katastrofy smoleńskiej. Fot. Shutterstock.com

W piątek przed południem Prokuratura Krajowa przedstawiła wnioski z opinii międzynarodowego zespołu biegłych ws. katastrofy smoleńskiej. Wśród powodów tragedii wskazano serię zdarzeń w końcowej fazie lotu samolotu. Inne zdanie ws. ustaleń śledczych ma jednak Jarosław Kaczyński. "Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!" – napisał prezes PiS po kilkugodzinnym milczeniu.

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W piątek 27 listopada rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przedstawił na konferencji prasowej najnowsze wnioski śledczych ws. przyczyny katastrofy smoleńskiej. Dokument przygotował międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół 22 ekspertów. Wskazali oni, że do tragedii doprowadził ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia samolotu do lądowania. Z opinią biegłych stanowczo nie zgadza się jednak Jarosław Kaczyński, który zabrał głos po kilku godzinach milczenia.

Jarosław Kaczyński grzmi ws. nowych ustaleń o przyczynach katastrofy smoleńskiej

"Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!" – skomentował najnowsze wnioski Jarosław Kaczyński w piątek po południu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prezes PiS zaznaczył, że "nielegalny prokurator" nie uwzględnił w swoim uzasadnieniu tego, że "autorzy opinii nie zbadali żadnego z istotnych dowodów w sprawie (miejsca katastrofy, wraku i rejestratorów)". Kaczyński stwierdził również, że "autorzy opinii w zasadniczej części opierają się na rosyjskich ustaleniach, choć jednocześnie sami stwierdzają, że zeznania świadków zebrane przez Rosjan sprawiają wrażenie wyreżyserowanych, a mimo to nie oceniają ich krytycznie".

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"Tusk i jego ludzie wybierają jedną, mocno wątpliwą opinię i w dodatku wybiórczo ją przedstawiają... pod tezę, że to nie Putin, a polscy piloci są odpowiedzialni za katastrofę" – pisał dalej prezes PiS w serwisie X.

Swój wywód Jarosław Kaczyński podsumował następująco: "Dokładnie tak, jak od początku twierdzili Rosjanie. Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek".

Warto dodać, że swoje "niezadowolenie" z przedstawionej opinii biegłych ws. katastrofy smoleńskiej wyraził w piątek już także Antoni Macierewicz. Poseł PiS pojawił się bowiem na konferencji prasowej, gdzie kwestionował ustalenia śledczych. W pewnym momencie doszło nawet do ostrego starcia Macierewicza z dziennikarzem TVN oraz samym prokuratorem Przemysławem Nowakiem.

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Wnioski ws. przyczyny katastrofy smoleńskiej

Według biegłych do katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku doprowadziła seria zdarzeń w końcowej fazie lotu. Wskazali cztery najważniejsze elementy: niestabilne podejście do lądowania, błędną ocenę rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości, a także zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Prok. Przemysław Nowak przedstawił też przebieg ostatniej minuty lotu Tu-154M. Z rekonstrukcji wynika, że pierwszy alarm systemu TAWS włączył się 57 sekund przed katastrofą. Kolejne ostrzeżenia pojawiały się już w krótkich odstępach czasu.

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Biegli opisali też inne problemy, które mogły mieć wpływ na przebieg lotu. Zwrócili uwagę na działania kontrolerów – w 2015 roku polska prokuratura postawiła zarzuty rosyjskim kontrolerom lotu.

– Ostatecznie wykluczyli (biegli – red.), aby tą przyczyną była awaria samolotu lub wybuch. (...) Generalnie stwierdzili, że samolot funkcjonował prawidłowo do momentu zderzenia się z pierwszymi przeszkodami terenowymi. Samolot znajdował się pod pełną kontrolą załogi do momentu zderzenia się z tymi przeszkodami. Wszystkie systemy działały prawidłowo i żadnej awarii nie było. Silniki działały jeszcze po rozbiciu samolotu – mówił prok. Nowak.