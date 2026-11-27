Antoni Macierewicz starł się z rzecznikiem prokuratury i dziennikarzem. Fot. shutterstock

Antoni Macierewicz pojawił się na konferencji prasowej Prokuratury Krajowej ws. przyczyn katastrofy smoleńskiej. Poseł PiS kwestionował ustalenia śledczych, pomijając niekorzystne dla jego tez dowody. W pewnym momencie starł się z prokuratorem Przemysławem Nowakiem i dziennikarzem TVN.

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Prokuratura Krajowa przedstawiła w piątek 27 listopada wnioski z opinii międzynarodowego zespołu biegłych ws. przyczyn katastrofy smoleńskiej. Eksperci wskazali, że do tragedii doprowadził ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. Wśród nich wymienili błędną ocenę wysokości samolotu, zniżanie poniżej bezpiecznego poziomu i zbyt późną decyzję o odejściu na drugi krąg.

Macierewicz chciał zadać pytanie. Prok. Nowak przerwał konferencję

Antoni Macierewicz był na tej konferencji i nagle zabrał głos, zwracają się do prokuratora. – Mam takie podstawowe pytanie do pana, związane z identyfikacją także przez tych ekspertów, których pan cytuje. Trzy osoby, które zostały objęte fragmentami i oni to dokładnie opisali, że tak było. Gdyby pan mógł powiedzieć, dlaczego nie przekazał pan tej informacji? A to jest informacja kluczowa, wskazująca na proces wybuchowy – stwierdził.

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Gdy próbował kontynuować wypowiedź słowami: "Jeżeli pan pozwoli...", prok. Nowak, który wcześniej informował m.in. o śledztwie ws. komisji Macierewicza, przerwał mu, argumentując, że to czas na zadawanie pytań przez dziennikarzy. – Nie pozwolę, szanowny panie. Nie jest pan dziennikarzem, to jest konferencja – odpowiedział prok. Przemysław Nowak, po czym zakończył wystąpienie i opuścił salę.

A Macierewicz kontynuował swoją wypowiedź, sugerując, że rzekomo prokurator "pokazał tylko częściowo informacje z tego raportu".

– Chcę, żebyście państwo sobie zdawali sprawę, raz jeszcze chcę powtórzyć, że w raporcie, który ten pan referował, jest 120 stron. 120 stron identyfikujących olbrzymią ilość materiałów wybuchowych. Ci eksperci mówią, że ilość materiałów wybuchowych nie ma znaczenia, dlatego, że nie ma w ogóle według nich fragmentów zniszczenia części samolotów tymi skutkami materiałów wybuchowych. A nie wiedzą o tym, że tych fragmentów samolotu jest ponad 60 tysięcy. Ponad 60 tysięcy – przekonywał Macierewicz, który już przed laty ogłaszał, że podkomisja ma dowody na obecność materiałów wybuchowych na pokładzie Tu-154.

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Ponadto podkreślał, że "eksperci, którzy badali tę sprawę – żaden z nich nie był Smoleńsku". Nagle wtrącił się dziennikarz TVN Sebastian Napieraj. – Z jakim prawem pan opowiada o ogromnych ilościach, które stwierdzono nanogramy, śladowe ilości materiałów? (...) Mówi pan po prostu nieprawdę. Nie był pan w Smoleńsku, członkowie podkomisji też nie byli w Smoleńsku. Przed chwilą konferencja prasowa, a pan się pojawia i opowiada zupełnie inne rzeczy, niż były ustalone – wskazywał.

Dziennikarz do Macierewicza: Dlaczego pan opowiada niezweryfikowane rzeczy?

Macierewicz oburzył się na to i kontynuował, kierując wobec stacji, w którą PiS celował projektem lex TVN, poważne oskarżenia: – Proszę państwa, ten człowiek próbuje zakrzykiwać. Proszę państwa, TVN jest tą formacją, która wspiera Rosję od lat.

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Dziennikarz nie wytrzymał po tej kuriozalnej wypowiedzi Macierewicza o TVN i ponownie zabrał głos. – Dlaczego pan opowiada niezweryfikowane, niemające pokrycia, niepolegające na opiniach biegłych rzeczy? Dlaczego po raz kolejny pan to robi? Przeprosi pan Polaków i rodziny ofiar za 15 lat manipulacji, wymysłów i kłamstw? – pytał Napieraj.