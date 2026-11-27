Ponad dwa lata temu umarł mój ojciec i teraz łapię się na tym, że nie mam do kogo zadzwonić i nic z tym nie mogę zrobić. A bezradność jest straszna – mówi Jacek Borcuch w podcaście "Poza kadrem". W rozmowie z Izą Bartosz reżyser opowiada o lęku przed przemijaniem, ojcostwie i złudzeniach, którymi karmimy się przez całe życie. Zdradza również szczegóły swojego nowego filmu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jacek Borcuch, reżyser "Wszystko, co kocham" i "Słodkiego końca dnia", od dziecka mierzył się z myślą o własnej śmiertelności. Kiedy jako mały chłopiec nie potrafił poradzić sobie z wyobrażeniem końca własnej świadomości, uciekał do łóżka mamy. Dziś przyznaje, że z wiekiem nauczył się oswajać ten lęk, a największą wartość odnalazł w uważności na codzienność.

Jacek Borcuch o lęku przed przemijaniem i własnej śmiertelności

Jednym z najbardziej poruszających momentów rozmowy jest wspomnienie zmarłego ojca. Choć reżyser od osiemnastego roku życia był samodzielny, nie przypuszczał, jak bardzo będzie mu go brakowało, ani nie wiedział, jak poradzić sobie po stracie bliskiej osoby.

REKLAMA

– Ja wiedząc, że to się przydarzy, starałem się nie zmarnować tego czasu, a i tak mam poczucie pustki – wyznaje.

Ojciec Borcucha z ogromną pasją uprawiał pomidory. Reżysera przez lata irytowało jego przywiązanie do ogrodu. Wolał, żeby ojciec więcej uwagi poświęcał rodzinie. Po jego śmierci sam jednak zaczął hodować pomidory na balkonie. Od ziarenka pielęgnował dziesięć krzaków. Kiedy wydały owoce, uświadomił sobie, z kim najbardziej chciałby podzielić się swoją radością.

Dziś na biurku reżysera stoi również niewielkie zdjęcie ojca.

– Nie chcę, żeby jego twarz zniknęła z mojego życia, nie chcę jej przywoływać z pamięci, chcę ją widzieć – tłumaczy.

REKLAMA

Ojcostwo według Jacka Borcucha: Chciałbym mieć ich pięcioro

Borcuch niezwykle osobiście mówi również o relacji ze swoją 20-letnią córką. Przyznaje, że dorastanie dziecka wiąże się dla niego z poczuciem straty, które przypomina syndrom pustego gniazda. Kończy się bowiem etap, w którym rodzic jest nieodzowną częścią jego codzienności.

– Żałuję, że mam tylko jedną córkę. Chciałbym mieć ich pięcioro – wyznaje.

Jak podkreśla, doświadczenia ojcostwa nie jest w stanie porównać z żadnym zawodowym sukcesem, filmem ani podróżą. Jednocześnie zaznacza, że posiadanie dzieci nie czyni nikogo lepszym człowiekiem.

REKLAMA

Reżyser zwraca także uwagę na paradoks współczesnej samotności. Otoczeni setkami wirtualnych znajomych, coraz częściej żyjemy w iluzji bliskości, a wyniki badań pokazują, że 68 proc. Polaków czuje się samotnych.

– Uważam, że samotność jest strasznym doświadczeniem – mówi.

:

"Słodki koniec dnia" i świat, który przestaje odróżniać prawdę od kłamstwa

W podcaście naTemat nie zabrakło również refleksji nad kondycją współczesnego świata. Punktem wyjścia do rozmowy o ksenofobii, populizmie i społecznych podziałach stał się film "Słodki koniec dnia" z Krystyną Jandą – najlepszą aktorką festiwalu Sundance.

Borcuch zastanawia się, czy odchodzenie pokolenia pamiętającego II wojnę światową nie sprawia, że coraz mniej obawiamy się powtórzenia jej koszmaru. Z niepokojem obserwuje także rozwój sztucznej inteligencji i tempo, w jakim dezinformacja zatruwa umysły.

– Może za chwilę przestaniemy odróżniać już prawdę od kłamstwa – przestrzega reżyser.

Borcuch nazywa siebie melancholikiem, ale nie oznacza to, że nie potrafi cieszyć się życiem. Przeciwnie – świadomość przemijania pozwala mu intensywniej przeżywać codzienność. Ratunku przed egzystencjalnym lękiem szuka w książkach, muzyce, podróżach i kinie.

REKLAMA

– To jest największe osiągnięcie sztuki. Dać widzowi się zapomnieć – przekonuje.

:

Nowy film Jacka Borcucha. Historia z Podlasia lat 60.

W rozmowie zdradza również, że pracuje nad nowym filmem inspirowanym prawdziwą historią, która wydarzyła się w latach 60. na Podlasiu. Będzie to emocjonalna opowieść o dorastaniu, pierwszych doświadczeniach i odkrywaniu świata, której bohaterkami będą dwie dziewczyny.

Czego Jacek Borcuch najbardziej żałuje? Jak wyobraża sobie idealne szczęście? Dlaczego studia filozoficzne utrudniły mu życie i jakie jest jego życiowe motto, którym dotychczas niechętnie się dzielił?

REKLAMA