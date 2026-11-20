Oświeciński ujawnia kulisy konfliktu z Vegą. "Powiedział, że jestem nikim" fot. naTemat

Tomasz Oświeciński w szczerej rozmowie z Izą Bartosz w podcaście "Poza kadrem" wrócił do bolesnych wydarzeń ze swojej przeszłości. Opowiedział o konflikcie z Patrykiem Vegą i utraconej głównej roli w filmie "Bad Boy". Aktor zdradził też, dlaczego nie wystąpił w "Grze o tron" i jak pobyt w więzieniu zmienił jego życie.

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Tomasz Oświeciński przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy filmów Patryka Vegi. To właśnie role u tego reżysera przyniosły mu ogromną popularność. Ich relacja wykraczała jednak daleko poza plan zdjęciowy. Oświeciński był trenerem Vegi, a z czasem również jego bliskim znajomym. Dziś otwarcie opowiada, co doprowadziło do rozpadu tej znajomości.

"Tomek, do domu!". Matka uratowała go przed niebezpieczną konfrontacją

Jedną z najbardziej poruszających historii Oświeciński opowiedział po raz pierwszy właśnie w podcaście "Poza kadrem". Wspominał czasy, gdy był związany ze środowiskiem przestępczym. Pewnego dnia miało dojść do konfrontacji dwóch skonfliktowanych grup. Jak przyznał, sytuacja była bardzo poważna, a w grę wchodziło nawet użycie broni. Ktoś ostrzegł jednak jego matkę, panią Danutę.

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– Stoi sześćdziesięciu chłopa pod moim klubem. Zajeżdża taksówka pod klub. Wysiada starsza pani i mówi: "Tomek, do domu" – relacjonował aktor.

Mimo obecności kilkudziesięciu mężczyzn matka nie ustąpiła. Oświeciński w końcu posłusznie wsiadł z nią do taksówki. Przez całą drogę nie zamienili ani słowa. Nigdy później nie wrócili do tej sytuacji.

– Uratowała ci życie pewnie – zauważyła Iza Bartosz. Aktor nie zaprzeczył, podkreślając, że nigdy wcześniej publicznie nie opowiadał tej historii.

"Jesteś nikim w tej branży". Oświeciński o konflikcie z Vegą

Aktor ujawnił, że wiele dialogów i scen w produkcjach Vegi powstało na podstawie jego własnych pomysłów i doświadczeń. Jak twierdzi, był przekonany, że zostanie wymieniony w napisach jako współtwórca scenariusza. Tak się jednak nie stało.

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Kiedy zapytał reżysera o powód, miał usłyszeć wyjątkowo przykre słowa. – Bez urazy, ale no jesteś nikim w tej branży – przytoczył wypowiedź Vegi, który miał tłumaczyć decyzję obawami o to, jak wyglądałoby przypisanie autorstwa części scenariusza mało znanemu wówczas aktorowi.

Oświeciński przyznał, że bardzo go to zabolało. Początkowo odmówił dalszej współpracy, jednak reżyser przekonał go do powrotu, obiecując, że kiedyś wynagrodzi mu rozczarowanie główną rolą.

Ta szansa rzeczywiście się pojawiła. Oświeciński miał zagrać głównego bohatera filmu "Bad Boy". Przez trzy miesiące intensywnie trenował, przygotowując się fizycznie do wymagającej roli. Wtedy usłyszał, że jest jednak za stary, a postać zagra Antoni Królikowski.

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– Mnie to zabolało, bo mi tak nagle to powiedział – wspomina. To był moment, w którym jego cierpliwość się skończyła. Aktor odmówił nawet udziału w premierze "Polityki".

– Ja już nie przyjdę i to jest nasz ostatni kontakt, jaki mamy ze sobą – tak, według swojej relacji, zakończył ostatnią rozmowę z reżyserem.

"Zrobił z tego fabrykę". Mocne słowa o upadku Vegi

Oświeciński nie ukrywa, że jest wdzięczny Vedze za zawodową szansę. Jednocześnie uważa, że z czasem reżyser przestał słuchać innych i uwierzył we własną nieomylność.

– Myślę, że trochę się Patryk pogubił – ocenia. Jak dodaje, na początku Vega potrafił wymagać od aktorów i statystów nawet kilkudziesięciu dubli. Później, jego zdaniem, najważniejsze stało się szybkie realizowanie kolejnych produkcji.

– Rzeczywiście zrobił z tego fabrykę – stwierdził Oświeciński, przywołując również sytuację, w której Zbigniew Zamachowski miał być zaskoczony, że reżyser zaakceptował scenę, którą aktor uważał jedynie za próbę.

Mógł zagrać w "Grze o tron". Przeszkodą okazał się... angielski

W podcaście nie zabrakło również historii o międzynarodowej karierze, która mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Oświeciński ujawnił, że otrzymał propozycję udziału w castingu do "Gry o tron".

Przygotował aż 11 scen po angielsku. Nagrania zrobiły na reżyserze ogromne wrażenie, jednak podczas rozmowy online wyszło na jaw, że aktor nie potrafi swobodnie porozumiewać się w tym języku.

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– Jak Tomek wyobraża sobie pracę na planie zdjęciowym, jak będziemy się komunikować? – relacjonował reakcję reżysera. Ostatecznie współpraca nie doszła do skutku. Oświeciński potraktował jednak to doświadczenie jako dowód, że jego umiejętności zostały dostrzeżone również za granicą.

Od więzienia do aktorstwa. "To były moje stracone lata"

Najbardziej osobista część rozmowy dotyczyła kryminalnej przeszłości aktora. Oświeciński opowiedział, jak z dobrze uczącego się ministranta stał się człowiekiem budzącym strach i respekt, a ostatecznie trafił do więzienia.

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Przyznał, że pieniądze, wpływy i znajomości dawały mu złudne poczucie bezkarności. – Uważam, że to były moje stracone lata – powiedział, podkreślając, że żałuje nie tylko pobytu za kratami, ale przede wszystkim życia, które prowadził wcześniej.

Dziś odwiedza ośrodki wychowawcze i rozmawia z młodzieżą o konsekwencjach złych decyzji. Jak wyliczył, przez dziewięć lat dotarł do 150 placówek i około 20 tysięcy młodych ludzi.

W rozmowie z Izą Bartosz przyznał, że obecnie jest w najlepszym momencie swojego życia. Ma rodzinę, którą kocha, i pracę dającą mu satysfakcję. A kiedy zapytała o jego największe osiągnięcie, nie wskazał żadnej filmowej roli. – Że wyszedłem z tego bagna, w którym byłem – odpowiedział.

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