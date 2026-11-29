Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontynuuje serię ostrzeżeń pierwszego stopnia dla południa Polski. W wielu miejscach termometry spadną do nawet -17 stopni Celsjusza. W trzech powiatach słupki wskażą -20 stopni. Alerty dotyczą nie tylko silnego mrozu. W niektórych regionach będzie mocno wiało.
Zima rozgaszcza się w Polsce. Mróz za oknem coraz mocniej kąsa, co potwierdzają zresztą żółte alerty IMGW dla czterech województw leżących na południu kraju. Do uporczywego chłodu dołączyły również sygnały zwiastujące nadejście silnego wiatru.
IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem i silnym wiatrem. Miejscami nawet -20 stopni
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla trzech województw: śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), małopolskiego (powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, limanowski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) i podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).
"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -15 stopni Celsjusza" – taka informacja odnosi się wszystkich powiatów z wyjątkiem trzech.
IMGW ostrzega, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (29-30.11) w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i bieszczadzkim temperatura minimalna może wynieść nawet -20 stopni Celsjusza.
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W województwie dolnośląskim obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one następujących powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, jaworskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. " Lokalnie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa" – czytamy w komunikacie państwowego ośrodka meteorologicznego i hydrologicznego.
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