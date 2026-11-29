IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem i silnym wiatrem Fot. Alberto Fornasari / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontynuuje serię ostrzeżeń pierwszego stopnia dla południa Polski. W wielu miejscach termometry spadną do nawet -17 stopni Celsjusza. W trzech powiatach słupki wskażą -20 stopni. Alerty dotyczą nie tylko silnego mrozu. W niektórych regionach będzie mocno wiało.

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Zima rozgaszcza się w Polsce. Mróz za oknem coraz mocniej kąsa, co potwierdzają zresztą żółte alerty IMGW dla czterech województw leżących na południu kraju. Do uporczywego chłodu dołączyły również sygnały zwiastujące nadejście silnego wiatru.

IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem i silnym wiatrem. Miejscami nawet -20 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla trzech województw: śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), małopolskiego (powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, limanowski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) i podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

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"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -15 stopni Celsjusza" – taka informacja odnosi się wszystkich powiatów z wyjątkiem trzech.

IMGW ostrzega, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (29-30.11) w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i bieszczadzkim temperatura minimalna może wynieść nawet -20 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW (29-30 listopada). Fot. materiały prasowe

Dalsza część artykułu poniżej.

W województwie dolnośląskim obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one następujących powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, jaworskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. " Lokalnie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa" – czytamy w komunikacie państwowego ośrodka meteorologicznego i hydrologicznego.

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Ze względu na wyjątkowo silne w tym roku zjawisko El Niño musimy przygotować się w Polsce na anomalie pogodowe. Swego czasu dziennik "Fakt" powołując się na analizy meteorologów, przekazał, że zima w Europie (w tym także w Polsce) będzie na ogół łagodna i wilgotna, aczkolwiek mogę też nawiedzić nas gwałtowne i krótkie zmiany pogodowe, w tym epizody silnego mrozu.