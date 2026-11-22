Czy Boże Narodzenie 2026 będzie białe? Fot. iwciagr/shutterstock

Czy Boże Narodzenie 2026 będzie białe? Według prognoz IMGW śnieg może spaść nie tylko w górach. Pierwsze opady mogą pojawić się już w pierwszej połowie grudnia, ale wiele będzie zależało od temperatury w kolejnych tygodniach. Synoptycy wskazują, jaka pogoda może czekać nas w święta.

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Z długoterminowych prognoz synoptyków wynika, że pierwsze opady śniegu są możliwe już w pierwszej połowie grudnia. O tym, czy śnieg utrzyma się do świąt, zdecyduje pogoda w kolejnych tygodniach. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek przekazała "Faktowi", że część prognoz wskazuje na dość chłodną drugą połowę grudnia.

Kiedy spadnie pierwszy śnieg na nizinach? Prognoza pogody na początek grudnia

– W analizowanych scenariuszach długoterminowych pojawia się możliwość utrzymywania się stosunkowo chłodnej pogody również w drugiej połowie grudnia. Niektóre wyliczenia wskazują na temperaturę oscylującą wokół zera, miejscami nieco powyżej, a nocami możliwe są spadki temperatury poniżej 0 st. C – poinformowała.

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Śnieg, który spadnie na początku grudnia, może utrzymać się do świąt, jeśli nie nadejdzie ocieplenie. Niewykluczone jednak, że wcześniej stopnieje, a kolejne opady pojawią się dopiero w okolicach Wigilii. – Białe Boże Narodzenie pozostaje jednym z możliwych scenariuszy, ale na obecnym etapie nie można jeszcze określić, w których regionach kraju śnieg będzie zalegał 24-26 grudnia – stwierdziła Agnieszka Prasek.

Nie wiadomo jeszcze, czy śnieg utrzyma się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu lub Białymstoku. Nie można też przesądzić, czy zimowe warunki wystąpią głównie na południu kraju. Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie już jest, El Niño mocno namiesza jednak w scenariuszach na koniec roku.

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Wiele zależy od tego, jak ułożą się warunki atmosferyczne nad Europą. Spotkanie chłodnego powietrza z północy z wilgotnymi masami napływającymi wraz z niżami może sprzyjać opadom śniegu. Do świąt sytuacja może się jeszcze wielokrotnie zmienić.

Atak zimy jeszcze w listopadzie

Jak pisaliśmy w naTemat w artykule "To nie są ćwiczenia, idzie atak zimy. Śnieg na nizinach, oblodzenia i mróz do -11 stopni", w poniedziałek 23 listopada temperatura w ciągu dnia wyniesie od 1 do 4 st. C. Na terenach podgórskich termometry pokażą od 0 do -2 st. C. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem są możliwe przede wszystkim na północy, wschodzie oraz miejscami w centrum kraju.

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W pierwszej połowie tygodnia temperatura spadnie przeważnie do -4 st. C, a na obszarach podgórskich do -7 stopni. W górskich kotlinach możliwy jest nawet dwucyfrowy mróz. Mapy numeryczne IMGW wskazują, że w nocy z 25 na 26 listopada lokalnie temperatura może spaść do -11 st. C.