Czy Boże Narodzenie 2026 będzie białe? Według prognoz IMGW śnieg może spaść nie tylko w górach. Pierwsze opady mogą pojawić się już w pierwszej połowie grudnia, ale wiele będzie zależało od temperatury w kolejnych tygodniach. Synoptycy wskazują, jaka pogoda może czekać nas w święta.
Z długoterminowych prognoz synoptyków wynika, że pierwsze opady śniegu są możliwe już w pierwszej połowie grudnia. O tym, czy śnieg utrzyma się do świąt, zdecyduje pogoda w kolejnych tygodniach. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek przekazała "Faktowi", że część prognoz wskazuje na dość chłodną drugą połowę grudnia.
Kiedy spadnie pierwszy śnieg na nizinach? Prognoza pogody na początek grudnia
– W analizowanych scenariuszach długoterminowych pojawia się możliwość utrzymywania się stosunkowo chłodnej pogody również w drugiej połowie grudnia. Niektóre wyliczenia wskazują na temperaturę oscylującą wokół zera, miejscami nieco powyżej, a nocami możliwe są spadki temperatury poniżej 0 st. C – poinformowała.
Śnieg, który spadnie na początku grudnia, może utrzymać się do świąt, jeśli nie nadejdzie ocieplenie. Niewykluczone jednak, że wcześniej stopnieje, a kolejne opady pojawią się dopiero w okolicach Wigilii. – Białe Boże Narodzenie pozostaje jednym z możliwych scenariuszy, ale na obecnym etapie nie można jeszcze określić, w których regionach kraju śnieg będzie zalegał 24-26 grudnia – stwierdziła Agnieszka Prasek.
Nie wiadomo jeszcze, czy śnieg utrzyma się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu lub Białymstoku. Nie można też przesądzić, czy zimowe warunki wystąpią głównie na południu kraju. Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie już jest, El Niño mocno namiesza jednak w scenariuszach na koniec roku.
Wiele zależy od tego, jak ułożą się warunki atmosferyczne nad Europą. Spotkanie chłodnego powietrza z północy z wilgotnymi masami napływającymi wraz z niżami może sprzyjać opadom śniegu. Do świąt sytuacja może się jeszcze wielokrotnie zmienić.
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Atak zimy jeszcze w listopadzie
Jak pisaliśmy w naTemat w artykule "To nie są ćwiczenia, idzie atak zimy. Śnieg na nizinach, oblodzenia i mróz do -11 stopni", w poniedziałek 23 listopada temperatura w ciągu dnia wyniesie od 1 do 4 st. C. Na terenach podgórskich termometry pokażą od 0 do -2 st. C. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem są możliwe przede wszystkim na północy, wschodzie oraz miejscami w centrum kraju.
W pierwszej połowie tygodnia temperatura spadnie przeważnie do -4 st. C, a na obszarach podgórskich do -7 stopni. W górskich kotlinach możliwy jest nawet dwucyfrowy mróz. Mapy numeryczne IMGW wskazują, że w nocy z 25 na 26 listopada lokalnie temperatura może spaść do -11 st. C.
Prognozy przewidują też możliwość intensywniejszych opadów śniegu pod koniec miesiąca. Wcześniejsze wyliczenia amerykańskiego modelu GFS wskazywały, że Polska może znaleźć się pod śniegiem nawet przez dwa dni. Niewykluczone również, że jeszcze przed końcem listopada całodobowy mróz wystąpi na północnym wschodzie i wschodzie kraju, a miejscami także w jego centralnej części.