Padł historyczny rekord temperatury Ziemi. Fot. Nuria Sanz Photo/shutterstock

Rekord temperatury na Ziemi stał się faktem. Przez sześć dni z rzędu średnia na świecie przekraczała poziom sprzed epoki przemysłowej o ponad 2 st. C. Naukowcy nie mają dobrych wiadomości. Wskazują na przyczyny, które mogą jeszcze nasilić globalne ocieplenie.

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Rekord padł w poniedziałek. Tego dnia średnia globalna temperatura przy powierzchni Ziemi była o 2,24 st. C wyższa niż w latach 1850–1900. To najwyższa wartość odnotowana w historii pomiarów. Prognozy wskazują, że równie wysokie temperatury utrzymają się jeszcze przez kilka dni.

Rekord temperatury na Ziemi. 2,24 st. C powyżej normy

– Mamy do czynienia z wyjątkową anomalią globalnej temperatury. Od kilku miesięcy obserwujemy utrzymujące się rekordowe temperatury na świecie. Choć w poszczególnych dniach występują wahania, temperatury na tym poziomie są wyraźnym sygnałem, jak bardzo ocieplił się klimat – powiedziała w rozmowie z "The Guardian" Samantha Burgess z unijnego serwisu Copernicus Climate Change Service.

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Podobne sytuacje zdarzyły się wcześniej tylko dwa razy: w listopadzie 2023 roku i lutym 2024 roku. Tym razem wysokie temperatury utrzymują się jednak dłużej i osiągają wyższe wartości.

Naukowcy wskazują na dwie główne przyczyny obecnej sytuacji. Pierwszą jest długotrwałe ocieplanie się klimatu, za które w głównej mierze odpowiada działalność człowieka i spalanie paliw kopalnych. Drugim czynnikiem jest El Niño. To zjawisko występujące na Pacyfiku, które przyczynia się do wzrostu temperatur na świecie. Obecnie jest bardzo silne – mówi się nawet o najsilniejszym w historii El Niño.

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Ostatni raz El Niño o podobnej sile wystąpiło w latach 70. XIX wieku. Jak powiedziała Samantha Burgess, doprowadziło wtedy do wielkiego głodu, w którym zginęło 50 mln ludzi. Naukowcy przewidują, że obecne El Niño osiągnie największą siłę między listopadem a styczniem. Skutki będą odczuwalne jeszcze przez kolejne miesiące.

Wysokie temperatury już teraz odbijają się na przyrodzie. W lasach tropikalnych Indonezji i Amazonii występują susze i pożary. Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office ostrzega też przed dużym wzrostem ilości CO2 w atmosferze w najbliższych miesiącach. Ma to związek z suszą, która utrudnia wzrost roślin. W rezultacie lasy i inne obszary zielone pochłaniają mniej dwutlenku węgla.

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Richard Betts z Met Office przewiduje, że do przyszłego roku stężenie CO2 w atmosferze wzrośnie o około 3,5 ppm. To znacznie szybszy wzrost niż w poprzednich latach. Ekspert zwraca uwagę, że przez susze rośliny pochłaniają mniej dwutlenku węgla, a jego ilość w atmosferze nadal rośnie przez spalanie paliw kopalnych.

W 2015 roku prawie 200 państw podpisało porozumienie paryskie. Zobowiązały się w nim do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C i utrzymania go poniżej 2 st. C. Po nieudanych rozmowach na tegorocznym szczycie klimatycznym w Antalyi sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegł, że globalne ocieplenie przyspiesza.

Skutki zmian klimatu. Ofiary śmiertelne i paraliż miast

Zmiany klimatu sprawiają, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej niebezpieczne. Lato 2026 przejdzie do historii – rekordowe upały doprowadziły do śmierci ponad 50 tys. osób w Unii Europejskiej i 5 tys. w Wielkiej Brytanii.

Samantha Burgess podkreśliła, że państwa muszą przygotować infrastrukturę i mieszkańców na coraz wyższe temperatury. Zwróciła uwagę, że upały biją kolejne rekordy i już podczas ostatniego lata powodowały poważne problemy.

– Nasza infrastruktura jest niedostosowana do obecnego klimatu. Już teraz mamy poważne problemy, co było widać tego lata: drogi się topiły, tory kolejowe wyginały pod wpływem temperatury, szkoły były zamykane, a szpitale całkowicie przeciążone. Takich sytuacji będzie coraz więcej. Przed nami jeszcze wiele upałów – ostrzegła.

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