L ekarze i lekarki mówią wprost - nie zgadzamy się na bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Jako praktycy, każdego dnia widzą systemowe problemy i mają dosyć ignorowania ich przez rządzących. Właśnie oficjalnie ogłosili protest w Warszawie i listę postulatów. Chcą dotrzeć z nimi do polityków. Liczą, że ochrona zdrowie stanie się kluczowym punktem programów politycznych przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. "Jeśli politycy nie słyszą naszego głosu w apelach i listach, to usłyszą go na ulicach Warszawy" – zapowiada Sebastian Goncerz, Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL





To już oficjalne. Wiemy, kiedy lekarze zaprotestują w Warszawie i jakie mają postulaty

Beata Pieniążek-Osińska

Lekarze i lekarki mówią wprost - nie zgadzamy się na bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Jako praktycy, każdego dnia widzą systemowe problemy i mają dosyć ignorowania ich przez rządzących. Właśnie oficjalnie ogłosili protest w Warszawie i listę postulatów. Chcą dotrzeć z nimi do polityków. Liczą, że ochrona zdrowie stanie się kluczowym punktem programów politycznych przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. "Jeśli politycy nie słyszą naszego głosu w apelach i listach, to usłyszą go na ulicach Warszawy" – zapowiada Sebastian Goncerz, Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL