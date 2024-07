Tak wysoka temperatura źle wpływa na twój sen. Oto co możesz zrobić

Beata Pieniążek-Osińska

L ato to czas, kiedy chcemy cieszyć się każdą chwilą i przeżywać niezapomniane przygody. Aby w pełni korzystać z tego okresu, warto zadbać o zdrowy sen, który jest kluczowy dla naszej regeneracji i energii. Jednak wysokie temperatury mogą wpływać na to, jak śpimy i utrudniać odpoczynek. Oto co zrobić, aby wysypiać się mimo upałów.