Nie tylko nowotwory

Konkretne wskazania, a nie życzenie

Zabezpieczenie płodności reguluje w Polsce ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2015 poz. 1087), art. 5.1, art. 10, art. 31, art. 35. Dopuszcza ona możliwość pobrania i zamrożenia komórek jajowych tylko w określonych okolicznościach, a mianowicie gdy istnieją ku temu wskazania medyczne.

Ustawa określa listę chorób, które mogą zaburzać płodność i kwalifikują do przystąpienia do procedury – tzw. wskazania medyczne.

Witryfikacja, kriokonserwacja – procedury zabezpieczania płodności

– Metoda witryfikacji, czyli mrożenia komórek jajowych w temperaturze do -196°C zapobiega ich uszkodzeniu, bowiem nie dopuszcza do tworzenia kryształków lodu na zewnątrz i wewnątrz komórek jajowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością. Do dyspozycji pacjentki jest ok. 95 proc. ogrzanych komórek jajowych, z puli wcześniej pobranych i zamrożonych – wyjaśnia lek. Grzegorz Ziółkowski, ginekolog-położnik, specjalista ginekologii onkologicznej, Invimed.