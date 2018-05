Poseł od Gowina o "poważnej koncepcji" dla wojska. Ma powstać... husaria na quadach

Marek Jakubiak oraz Zbigniew Gryglas byli gośćmi w programie "Minęła 8" w TVP Info. • Fot. Screen z TVP Info

Niezwyciężona armia, husaria na quadach i drony Antka — Robert Paliło (@RobertPalilo) 4 maja 2018

Husaria Gryglasa już konie wyprowadza — Tomek Wróblewski (@wrobelgo) 3 maja 2018

programie "Minęła 8" w TVP Info poseł ruchu Kukiz 15' Marek Jakubiak zachwalał swoją propozycję, aby husarze towarzyszyli prezydentowi podczas powitania zagranicznych gości przed Pałacem Prezydenckim. Poseł partii Jarosława Gowina wyraził gorące poparcie dla pomysłu Jakubiaka, wspominając o zasłyszanej koncepcji od pewnego wojskowego, która zakłada, że husarze nie poruszaliby się na koniach, lecz na quadach i motocyklach. Internauci szybko wyśmiali ten pomysł.– Nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli wartę złożoną z husarii, tylko o asystę dwóch albo czterech spieszonych husarzy, którzy towarzyszyliby prezydentowi podczas powitań różnego rodzaju notabli międzynarodowych na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – powiedział w TVP Info. – Garnizon będzie się musiał wypowiedzieć i dowództwo Wojska Polskiego. Szwadron jest jak najbardziej "za", jest jeszcze kwestia przekonania prezydenta. Mam nadzieję, że wśród posłów znajdzie się większość, która poprze ten pomysł – dodał.Pomysł Jakubiaka zrobił wrażenie na innym uczestniku programu "Minęła 8", Poseł Porozumienia , czyli partii Jarosława Gowina wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy , powiedział, że husaria nie jest aż tak przestarzałą formacją, jak może się wydawać. – Słyszałem od jednego z wojskowych całkiem poważną koncepcję takiego powrotu do idei mobilnej ciężkiej jazdy, dzisiaj już nie konnicy, tylko bardziej na quadach czy na motocyklach, bardzo dobrze wyposażonej, która rzeczywiście może być skuteczną obroną – powiedział Gryglas.Choć nie wiadomo, co na to wszystko powiedziałby prezydent Andrzej Duda , to na pewno wiadomo, co mówią internauci. "Husaria na quadach. To jeszcze dla pełnego obrazu piórko w ..... rurę wydechową. A co? Trzeba mieć fantazję"; "Niezwyciężona armia, husaria na quadach i drony Antka"; "Husaria na quadach ma być postrachem Europy?" – można przeczytać w mediach społecznościowych.źródło: gazeta.pl