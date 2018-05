Oburzający materiał "Wiadomości" o 91-letniej bohaterce. "Potraktowaliście ją jako osobę dającą się wykorzystywać"

Sobotnie wydanie "Wiadomości" przedstawiło Wandę Traczyk-Stawską jako osobę zmanipulowaną przez opozycję. • Fot. Screen z YouTube'a / Polska Grupa Polityczna

S

• YouTube.com/Polska Grupa Polityczna

Potraktowaliście panią Wandę, powstańca, jako osobę bezwolną i dającą się wykorzystywać. Hańba @WiadomosciTVP — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) 12 maja 2018

Zastanawia mnie, jak kilka osób z Woronicza łączy deklarowane przez siebie głębokie przywiązanie do religii z pracą dla maszyny zorganizowanego kłamstwa i manipulacji. — Łukasz Dąbroś (@lukaszdab) 12 maja 2018

obotnie wydanie "Wiadomości" zaprezentowało swoją "ocenę" Marszu Wolności, który odbył się w Warszawie. Jedną z osób przemawiających podczas wydarzenia zorganizowanego przez opozycję była uczestniczka Powstania Warszawskiego, 91-letnia Wanda Traczyk-Stawska. TVP w swoim materiale stwierdziła, że kobieta została zmanipulowana przez polityków. W internecie aż zawrzało.– Chorzy, słabi czy kombatanci sprzed lat - tacy bohaterowie przyciągają uwagę. Dlatego politycy od zawsze chętnie posiłkowali się ich historiami. Gorzej, jeżeli te inspiracje są fałszywe, albo jeśli dzieje się to w sposób zupełnie niezgodny z rzeczywistością, bo wtedy to jest już manipulacja – w taki sposób zapowiedział materiał TVP Krzysztof Ziemiec, w którym Konrad Warzocha sporo czasu poświęca. Telewizja publiczna przedstawiła obraz uczestniczki Powstania Warszawskiego jako ofiary opozycji, która została dwukrotnie wykorzystana przez politycznych przeciwników PiS. Pierwszy raz miało się to stać, gdy nie wpuszczono 91-letniej kobiety do Sejmu , a drugi podczas sobotniegoSłowa z marszu Wandy Traczyk-Stawskiej o tym, żeby "najsłabsi mieli pomoc", dziennikarz TVP dokończył: "a nie stanowili broń polityczną".Na reakcję mediów społecznościowych nie trzeba było długo czekać. "Potraktowaliście panią Wandę, powstańca, jako osobę bezwolną i dającą się wykorzystywać. Hańba @WiadomosciTVP" – napisała na swoim Twitterze dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska. Inne komentarze były utrzymane w podobnym tonie. "Zastanawia mnie, jak kilka osób z Woronicza łączy deklarowane przez siebie głębokie przywiązanie do religii z pracą dla maszyny zorganizowanego kłamstwa i manipulacji" – napisał jeden z użytkowników. "Pani Wanda to osoba w podeszłym wieku, ale w pełni sił umysłowych, przymusu nie zauważyłam" – dodała inna osoba.– Przyszłam tu prosić, żebyście pamiętali, że najważniejszą sprawą jest to, żeby najsłabsi mieli pomoc z naszej strony. Ale przyszłam także powiedzieć wam, że te heroiczne matki znam, uczyłam takie dzieci. Jestem żołnierzem, ale jestem nauczycielką. Przyszłam, bo moje sumienie nauczycielskie nie pozwoliło mi zostawić Adriana, Kubę, tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy pilnie. Te matki potrzebują waszego wsparcia, bez tego nie zwyciężą – powiedziała Wanda Traczyk-Stawska podczas "Marszu Wolności" W dalszej części swojego przemówienia wspominała także o tym, że jest osobą bezpartyjną, bowiem ją interesuje tylko Polska. Na koniec dodała, że Polacy nie mogą pozwolić na utratę stanowiska w Unii Europejskiej. – Bez Unii Europejskiej jesteśmy mucha na słonia – powiedziała.