Tak PiS chce zniszczyć sędziego. Wstrząsające kulisy "dyscyplinarki” dla Dominika Czeszkiewicza, który podpadł władzy

Sędzia Dominik Czeszkiewicz staje się symbolem niezależnego i niezawisłego sądownictwa • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Jeżeli ktoś ma wątpliwości po co podporządkowano sądy politykom, to polecam pierwszy przykład. „Dopaść sędziego” w Czarno na Białym https://t.co/zmlZTp6kqt — Tomasz Marzec (@TomaszMarzec) 15 maja 2018

Sędzia Dominik Czeszkiewicz z Suwałk, który uniewinnił działaczy KOD, stanie się symbolem sędziowskiej niezawisłości w czasach ziobryzacji sądów. Znakomite "Czarno na białym" TVN. Brońmy niezawisłych sędziów i ich godności! pic.twitter.com/XqfjBSvFpu — Jarosław Kurski (@JaroslawKurski) 15 maja 2018

Historia sędziego Czeszkiewicza staje się coraz ciekawsza. Nagrałem z nim rozmowę na temat szykan jakie spotykają go po uniewinnieniu działaczy KOD i dziś dostaje sygnały, że w Suwałkach rozpoczęło się „śledztwo” kto nam udostępnił salę na nagranie i czy za to zapłaciłem... — Tomasz Marzec (@TomaszMarzec) 17 maja 2018

ie milkną echa głośnego reportażu „Czarno na Białym” w TVN 24 na temat sędziego Dominika Czeszkiewicza z Suwałk. Po tym jak uniewinnił działaczy Komitetu Obrony Demokracji, co było nie po myśli rządzącej partii, sędzia wpadł w poważne tarapaty. Wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne choć podstawy ku temu były bardzo kruche. Czeszkiewicz może być pierwszym sędzią, który stanie przez nowo utworzoną Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Środowisko prawnicze nie ma wątpliwości, że będzie to kolejny test na praworządność.Sędzia sądu rejonowego w Suwałkachwydał wyrok, który nie spodobał się szczególnie wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji i podlaskiemu politykowi PiS Jarosławowi Zielińskiemu. Ma przez to kłopoty. Sędzia po raz pierwszy zgodził się wystąpić przed kamerą w programie "Czarno na białym" by o tym opowiedzieć.– Dzisiaj podjąłbym taką samą decyzję – stwierdził. – Też bym ich uniewinnił, nawet wiedząc, że mogą mi grozić jakieś nieokreślone konsekwencje dyscyplinarne czy niedyscyplinarne, czy inne nieprzyjemności. Zrobiłbym to samo. Rozstrzygałem to jako niezależny, niezawisły sąd – podkreślił.Przypomnijmy, że w Suwałkach w marcu 2016 roku - w ostatnim dniu kampanii w wyborach uzupełniających do Senatu - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Anders wzięła udział w otwarciu wystawy poświęconej armii jej ojca, gen. Władysława Andersa. Anders towarzyszyli ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak i wiceminister w tym resorcie odpowiedzialny za policję Jarosław Zieliński.Na inauguracji pojawili się ludzie z plakietkami KOD, którzy przerywali spotkanie okrzykami. Domagali się uszanowania ciszy wyborczej, twierdzili, że wystąpienie Anders jest zwykłym wiecem wyborczym. Protestujący zakłócili otwarcie wystawy o gen. Andersie. Policja skierowała sprawę do sądu. Dostał ją sędzia Dominik Czeszkiewicz.– Czy byli tam politycy? Jakiej opcji politycy? Czy byli tam protestujący? Z jakiego byli stowarzyszenia, czy organizacji? Temida jest i ma być ślepa, i naprawdę nie patrzyłem na to – powiedział sędzia w rozmowie z TVN24. Czeszkiewicz w styczniu 2017 roku uniewinnił protestujących. – Zamknąłem akta, dla mnie sprawa się skończyła – oświadczył.– Wydał sprawiedliwe, uczciwe, zgodne ze swoim sumieniem orzeczenie. I pech jego chciał, że jego sumienie, jego uczciwość była niezgodna z oczekiwaniami władzy – komentował Jacek Dubois , adwokat reprezentujący Czeszkiewicza.Podległa ministrowi Zielińskiemu policja odwołała się od wyroku do sądu okręgowego. Sprawę dostał sędzia Jacek Sowul , który - jak ustalił reporter TVN24 - przed ogłoszeniem wyroku 25 marca spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, odpowiedzialnym za nominacje prezesów sądów. Resort poinformował, że było to spotkanie jednorazowe i prywatne.Niecałe dwa tygodnie później Sowul uchylił wyrok uniewinniający działaczy KOD i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Kilka miesięcy później, w październiku 2017 roku, Jacek Sowul został wyznaczony przez ministra sprawiedliwości na prezesa sądu okręgowego w Suwałkach.W kwietniu 2018 roku Sowul - jako prezes sądu - doprowadził do postawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Dominikowi Czeszkiewiczowi. Zarzuty pojawiły się po tym, jak wiceminister, wpływowy polityk i poseł z tego regionu Jarosław Zieliński w lokalnym "Radio 5" stwierdził, że Czeszkiewicz "dołączył do nazwisk niechlubnych".– Proszę wczytać się w uzasadnienie wyroku sędziego Czeszkiewicza z Suwałk. (...) On zachęca w gruncie rzeczy do łamania prawa. No czegoś takiego nie może być w polskim sądownictwie – stwierdził. Czeszkiewicz w rozmowie z TVN24 nie chciał oceniać słów ministra. Aby postawić zarzuty Czeszkiewiczowi przeanalizowano jego orzecznictwo z ostatnich czterech lat. Zarzuca mu się, że dopuścił do "nieuzasadnionej zwłoki w przesłuchaniu małoletniego świadka". Reporter TVN24 ustalił, że sędzia przesłuchał świadka dzień po tym, jak dostał sprawę. Inny zarzut to "doprowadzenie do rażącego obniżenia swoich kwalifikacji", czyli - jak wyjaśnił - zarzut niedokształcania się. – Otóż dokształcałem się i wykażę to w ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym – oświadczył Czeszkiewicz.Jego adwokat, mecenas Dubois, powiedział, że akta osobowe Czeszkiewicza są "wypełnione kursami, prowadzeniem działalności wykładowej i społecznej". – Oglądanie akt tej sprawy przypomina najgorsze wzorce – ocenił.– To jest taka anatomia tego, jak można prawo wykorzystać do czynienia bezprawia. – Nie chodzi o to, żeby ścigać przestępcę, ale znaleźć na człowieka jakiś zarzut. Tutaj widać, że władza przygotowuje się dobrze do tego, żeby w te symbole sędziowskie, symbole niezależnych wyroków, uderzyć – oświadczył Waldemar Żurek, były członek Krajowej Rady Sądownictwa.Czeszkiewicz być może jako pierwszy w historii sędzia stanie przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najnowszego. – Ja będę sądzony przez sędziów – podkreślił, pytany, czy nie obawia się tego, że jego los zostanie oddany w ręce polityków.Od kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych sędziów. Wielki wpływ na ich przebieg zyskał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.Źródło: TVN24.pl