"Potrafiliśmy naprawić złe relacje z sąsiadami odziedziczone po PO". Czyli Bielan zmyśla niczym Morawiecki

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan zaklina rzeczywistość ws. sytuacji polski dyplomacji. Twierdzi, że PiS "naprawiło złe relacje z sąsiadami" po rządach PO-PSL.

hyba coś złego dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy, skoro jego członkowie uciekają w alternatywną, wręcz zmyśloną rzeczywistość... Po głośnych słowach premiera Morawieckiego o drogach, których rzekomo nie budowano za czasów PO-PSL, na podobnie daleką od prawdy wypowiedź pozwolił sobie wicemarszałek Senatu Adam Bielan. "Alternatywną prawdę" próbuje on rozpowszechniać na temat pozycji międzynarodowej rządu w Warszawie.Jak powszechnie wiadomo, od 2016 roku postępuje marginalizacja Polski w Unii Europejskiej innych organizacjach międzynarodowych . Dalekie od dobrych są stosunki Polaków z najpotężniejszym sąsiadami zza Odry . Krytyka władzy w Warszawie co jakiś czas napływa nawet z trumpowskiego Białego Domu . Polska na arenie międzynarodowej "pewnego" sojusznika ma dziś tylko na Węgrzech.Adam Bielan w "Sygnałach dnia" na antenie radiowej Jedynki zaklinał jednak tę rzeczywistość. – My jesteśmy dużo skuteczniejsi, jeżeli chodzi o politykę w regionie. Potrafiliśmy naprawić złe relacje z wieloma sąsiadami, które odziedziczyliśmy po Platformie Obywatelskiej. Przede wszystkim w Grupie Wyszehradzkiej, która była na skraju śmierci politycznej, a dzisiaj funkcjonuje świetnie – oznajmił słuchaczom.Uwiarygodnić tę tezę Adam Bielan próbował podpierając się opinią premiera Czech Andreja Babiša . – To są słowa nie polskich polityków, nie węgierskich – bo to są kraje nastawione entuzjastycznie do Polski od dawna – tylko słowa czeskiego premiera sprzed trzech dni – podkreślił wicemarszałek Senatu.Owszem, czeski przywódca ostatnio formę V4 pochwalił, ale dla polsko-czeskich relacji większe znaczenie ma fakt, iż południowi sąsiedzi notorycznie alarmują w sprawie sytuacji nad Wisłą, szczególnie tej związanej ze stanem praworządności.W Komisji Europejskiej najostrzejsze oceny Polsce wystawia komisarz ds. sprawiedliwości Věra Jourová. To polityczka rządzącej Czechami partii ANO, którą kieruje wspominany Andrej Babiš. W dużej mierze to dzięki jej wysiłkom Polska stała się pierwszym państwem w historii UE, wobec którego uruchomiono tzw. opcję nuklearną, czyli art. 7 Traktatu o UE. Członkostwo w Grupie Wyszehradzkiej w niczym nie pomogło. Tyle w temacie...Jak wspominaliśmy w naTemat.pl , o uciekaniu polityków Zjednoczonej Prawicy w taką wyimaginowaną rzeczywistość polityczną ostro wypowiedział się były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Szczególnie mocno ocenił on słowa premiera Mateusza Morawieckiego.– Uważam, że premier Morawiecki nie rozumie, co to jest prawda . Słuchając go wielokrotnie, w różnych miejscach, mam coraz więcej wątpliwości – mówił Kwaśniewski na antenie TVN24. – On żyje w jakiejś metaprawdzie czy fake prawdzie, nie wiem jak to nazwać. Dla niego świat się zaczął wraz z dojściem PiS do władzy. Nic wcześniej nie było – ocenił najdłużej urzędujący prezydent w historii wolnej Polski.