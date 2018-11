Pawłowicz zupełnie odleciała. Twierdzi, że ambasada USA ... chce obalić polskie władze

Krystyna Pawłowicz w swoim stylu skomentowała słowa ambasador USA o mediach. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K

Czyli @USAmbPoland WSPIERA ANTYPOLSKĄ działaln TVN i popiera ich:

działania w celu OBALENIA legal władz RP

promow. faszyzmu jako prowokacji polit p-ko PL

ośmieszanie Prez.USA D.Trumpa

podważanie sojuszu wojsk PL-USA

antypolonizm i łamanie prawa medialnego — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 26 listopada 2018

Jeśli to konto poważnie prowadzi Pani Poseł, to jest to poziom upadku parlamentarnego przedstawicielstwa. https://t.co/SwdHksrAKp — KaroHytrek-Prosiecka (@hytrekprosiecka) 26 listopada 2018

rystyna Pawłowicz na swoim Twitterze nie bierze jeńców. Pani poseł podzieliła się kolejną "teorią". Mianowicie stwierdziła, że amerykańska ambasada wraz ze stacją TVN chce obalić rządy w Polsce i... promuje faszyzm.Prawica wciąż nie może przeboleć słów amerykańskiej ambasador Georgette Mosbacher o wolnych mediach w Polsce . Na spotkaniu z polskimi parlamentarzystami przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji ostrzegła bowiem, że nie będzie mogła Polsce pomóc, jeśli rząd PiS będzie próbował w jakikolwiek sposób ograniczać wolność mediów.Jak się okazuje, Mosbacher wysłała także list do premiera Mateusza Morawieckiego, który w kręgach rządowych został oceniony jako arogancki . Tak oburzyło to wicepremiera Jarosława Gowina, że odwołał zaplanowane spotkanie z Mosbacher Decyzję Gowina ostro skrytykowała opozycja i wielu internautów. Leszek Balcerowicz pyta, na czyje polecenie Gowin postanowił "być jak lew i ująć się honorem", a Radosław Sikorski ironicznie skomentował ten ruch wicepremiera słowami: "Nie będzie Jankes pluł nam w twarz, ni dzieci nam jankesił!".O krok dalej niż Gowin poszła jednak Krystyna Pawłowicz . Posłanka PiS, która na Twitterze uderza we wszystko i wszystkich , w tym nawet w prezydenta Andrzeja Dudę , stwierdziła, że wypowiedź Mosbacher wskazuje na to, że ambasada USA chce wraz z TVN ... obalić rządy PiS.To nie wszystko. Pawłowicz wymieniła bowiem jeszcze inne "antypolskie działania" TVN, które wspiera kierowana przez Mossbacher placówka dyplomatyczna. To między innymi: ośmieszanie prezydenta USA Donalda Trumpa, podważanie wojskowego sojuszu polsko-amerykańskiego, antypolonizm i łamanie prawa medialnego oraz ... promocja faszyzmu.Dość powiedzieć, że tweet Pawłowicz wywołał konsternację."Pani naprawdę odleciała, tutaj nawet nie ma co komentować, to jest jakieś odwrócone postrzeganie otaczającego świata" – skomentowała jedna z użytkowniczek Twittera.