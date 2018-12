Tak Jolanta Szczypińska pożegnała się z kolegami. Wiedziała, że umiera

Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę w wieku 61 lat. Przed śmiercią pożegnała się z kolegami. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

osłowie PiS wiele dni przed śmiercią Jolanty Szczypińskiej przyznawali, że jej stan jest poważny. Ona sama zdawała sobie sprawę z tego, że umiera. Świadczą o tym relacje kolegów z partii, którzy z nią w ostatnim czasie rozmawiali. Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę w wieku 61 lat. Chcemy żeby pani poseł Jolanta Szczypińska jak najszybciej wyzdrowiała i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest z nią w stałym kontakcie – tak w listopadzie w rozmowie z "Super Expressem" informowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Koledzy z partii brali udział w mszach w intencji posłanki Szczypińskiej zdawali sobie bowiem sprawę, że jej stan jest ciężki.Ona sama też wiedziała doskonale, że nie jest dobrze. Sama dzwoniła do swoich koleżanek i kolegów z partii, by się z nimi pożegnać. O takim telefonicznym pożegnaniu poinformował na Facebooku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker."Pani Poseł zadzwoniła parę tygodni temu chcąc się pożegnać. Nie wierzyłem wtedy, że to będzie nasza ostatnia rozmowa" – napisał Szefernaker, zamieszczając zdjęcie sprzed roku. Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę 8 grudnia . Do szpitala trafiła w listopadzie w związku z powikłaniami po przebytym zabiegu urologicznym. Wcześniej, ponad 10 lat temu, walczyła z nowotworem.Po pewnym czasie w wywiadzie dla "Wprost" przyznawała, że choroba przewartościowała jej życie . "Przekonałam się, że dokonujemy w życiu wyborów w ogóle nieistotnych, kosztem tego, co ważne. Marnujemy czas, który został nam dany" – mówiła.– Jej śmierć była przedwczesna. To bardzo smutna wiadomość i przyjmujemy to jako ciężki cios – tak na wiadomość o śmierci Jolanty Szczypińskiej zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński