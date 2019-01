Film na pewno pomógł. Ten utwór zwyciężył w Topie Wszech Czasów w Trójce

"Bohemian Rhapsody" grupy Queen wygrało w Topie Wszech Czasów w Trójce w 2019. • Fot. mat. prasowe filmu "Bohemian Rhapsody"

łużej niż zwykle słuchacze musieli poczekać, aby dowiedzieć się oficjalnie, kto zwyciężył w 25. Topie Wszech Czasów w Programie III Polskiego Radia. Program powinien skończyć się o godz. 21.00, ale pierwsze miejsce ogłoszono parę minut później – gdy zaczynał się program poświęcony grupie Queen. "Bohemian Rhapsody" tego zespołu wygrało tym razem.Nowy Rok to od lat święto słuchaczy radiowej Trójki. Od rana do wieczora prezentowane są najlepsze utwory wybrane w głosowaniu przez słuchaczy. Co roku 1 stycznia są to utwory z całego świata (3 maja organizowany jest Polski Top Wszech Czasów ). Niektórych mierzi to, że wyniki są dość łatwe do przewidzenia , bo nowsze piosenki z dużym trudem przebijają się do setki najlepszych utworów. Inni dostrzegają w tym urok i co roku z wypiekami na twarzy tkwią przy odbiorniku śledząc każdy ruch w górę i w dół na liście najważniejszych piosenek.W tym roku słuchacze na szczyt wywindowali "Bohemian Rhapsody" Queen. To awans z miejsca drugiego.Oczywiście zaraz pojawiły się komentarze, że gdyby nie film o tym samym tytule , utwór Frediego i spółki nie miałby szans na miejsce pierwsze.Można podejrzewać, że tak pisali fani Dire Stratis. Ich nieśmiertelny hit "Brothers in Arms" w tym roku spadł z miejsca 1. na 2. Na 3. z kolei znalazł się Led Zeppelin z utworem "Stairway to Heaven".Oto pierwsza dziesiątka 25. Topu Wszech Czasów w Trójce:1. Queen - Bohemian Rhapsody2. Dire Straits - Brothers in Arms3. Led Zeppelin - Stairway to Heaven4. Deep Purple - Child In Time5. The Doors - Riders On the Storm6. Pink Floyd - Wish You Were Here7. Archive - Again8. John Lennon - Imagine9. King Crimson - Epitaph10. Metallica - Nothing Else Matters– Ludzie kochają Top Wszech Czasów, bo jest co roku taki sam. Nie zaskakuje, nie burzy muzycznego spokoju – tak fenomen tego programu wyjaśnia Piotr Stelmach z radiowej Trójki , który od lat jest jednym z prowadzących Top. A komu to nie w smak, temu polecamy " Alternatywny Trójkowy Top ".