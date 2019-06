Tak zarabia Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Brejza ujawnia niewygodne rachunki Kujdy

Jarosław Kaczyński w Sopocie w 2013 r. podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego brata. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

rawie pół miliona złotych w ubiegłym roku wydał na reklamę kierowany przez Kazimierza Kujdę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gdzie konkretnie reklamował się NFOŚiGW? O to zapytał poseł PO Krzysztof Brejza. Odpowiedź, jaką otrzymał, może bulwersować.Ponad połowa wszystkich wydatków na reklamę NFOŚiGW w ubiegłym roku poszła na konto jednej spółki. 258 620 zł otrzymała firma Forum, wydawca "Gazety Polskiej Codziennie". Większościowym udziałowcem Forum jest spółka Geranium, ta zaś należy do spółki Srebrna, której właścicielem jest Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Proste?Krzysztof Brejza przypomina, że Srebrna de facto jest kontrolowana przez samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i że we władzach Forum zasiada jego kuzyn Grzegorz Tomaszewski. Zresztą powiązań rodzinnych jest tu więcej – prezesem Srebrnej jest żona ówczesnego prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy, Małgorzata Kujda.W sumie ubiegłoroczne wydatki Funduszu na reklamy w mediach to 498 501,99 zł.Drugi co do wielkości kawałek tego tortu przypadł spółce Fratria – 120 540 zł. Do Fratrii należy m.in. tygodnik "Sieci" czy portal wPolityce.pl. Na liście beneficjentów jest też m.in. spółka Spec, wydawca " Naszego Dziennika " czy właściciel Radia Wnet Zaufany człowiek prezesa PiS Kazimierz Kujda stał na czele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do połowy lutego. Został odwołany, gdy wyszło na jaw, że był tajnym współpracownikiem SB . W naTemat dotarliśmy do teczki Kazimierza Kujdy – tutaj piszemy o jej zawartości