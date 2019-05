To zawsze jeden z najtrudniejszych projektów w motoryzacji. Przed wami nowe Porsche 911 Carrera

S

tworzenie nowej 911-tki to jeden z najtrudniejszych projektów nie tylko w Porsche, ale i w całej branży motoryzacyjnej. Jeśli zmieni się za mało, wszyscy powiedzą, że redesign jest do kitu, bo... nic się nie zmieniło. Jeśli z kolei wprowadzi się za dużo nowości, ci sami ludzie stwierdzą, że to za dużo, a 911 Carrera straciła swojego legendarnego ducha i styl. A tego ma bez wątpienia najwięcej ze wszystkich aut, które jeżdżą po świecie.

W dzieciństwie nikt nie marzył o Audi, Mercedesach czy BMW. Za dzieciaka marzyło się o Porsche. Po prostu. Choć powyższe marki także robią wręcz fenomenalne auta sportowe, to Porsche jest firmą sprawiającą, że serce każdego kierowcy zabije nieco szybciej. Pisałem już o tym kiedyś przy okazji jednego z testów tych legendarnych aut. Z kolei nad innymi supersamochodami ma tę przewagę, że mimo wszystko nie jest... wulgarne. 911-tka budzi pozytywne reakcje, nie kłuje w oczy, jest jak dama z klasą.Tylko podczas kilkugodzinnej przejażdżki po greckich drogach kierowcy trzy razy wystawiali rękę przez szybę i pokazywali „okejkę”. Albo sami machali ręką, żeby ich wyprzedzić, by mogli popatrzeć. Nie zapomnę miny grupy turystów, którzy zajechali na plażę i przed restaurację dosłownie pośrodku niczego, gdzie akurat mieliśmy przystanek.



Wyobraźcie sobie, że zajeżdżacie w takie miejsce na wakacjach, a tam stoi rząd dziesięciu nowiutkich i świecących 911-tek. Szczęka opada. Im też opadła, po czym aparaty szybko poszły w ruch. Aha, zapomniałem wspomnieć, że była to grupa... emerytów.