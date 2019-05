Jurgiel dowiedział się, że mandatu raczej nie zdobył. Pożalił się na postawę Kaczyńskiego

Były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skomentował pierwsze informacje, że najpewniej nie zdobył mandatu europosła. Teraz to się może zmienić. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

kręg nr 3 od lat dla polityków wszelkich opcji stanowi wyzwanie najpoważniejsze. Choćby dlatego, że jest on społecznie bardzo niejednorodny – w jego skład wchodzi i województwo podlaskie, i warmińsko-mazurskie. A do zdobycia na tak dużym obszarze są zaledwie dwa mandaty. Dotąd zawsze łup ten dzieliły między sobą PiS i PO.

Z pierwszych doniesień w niedzielny wieczór wynikało, że w okręgu nr 3 zwyciężyły jedynki – Tomasz Frankowski , który otwierał listę Koalicji Europejskiej, i Karol Karski , lider listy Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Jurgiel , były minister rolnictwa, startował z drugiego miejsca listy PiS. Początkowo wszystko wskazywało, że mandatu najpewniej nie uzyskał, czym był rozżalony.



– Nie było równej rywalizacji, więc z tego powodu miałem mniejsze szanse – skomentował Jurgiel. Były minister nie ukrywał, że chodzi mu o zaangażowanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w kampanię Karola Karskiego. Na billboardach w Białymstoku czy Olsztynie Karski występował obok prezesa PiS, Jurgiel na zdjęciach był sam.





– Nie wiem jeszcze, jak się rozłożą głosy (w województwach - red.) podlaskim i warmińsko-mazurskim, ale myślę, że jedynka swoje robi, tym bardziej, że zdjęcie z panem prezesem i wypowiedzi na temat pana Karskiego, dla mnie to było nie bardzo przyjemne – cytuje Krzysztofa Jurgiela TVN24.Były minister podkreślił, że uzyskanie przez niego około 100 tysięcy głosów, to efekt "bardzo dużego zaufania w społeczeństwie". Krzysztof Jurgiel na czele resortu rolnictwa stał do połowy 2018 r . Wcześniej uchodził za jednego z najbardziej zaufanych ludzi prezesa PiS. O jego dymisji mówiło się wielokrotnie. Najwięcej krytyki wzbudziły jego decyzje personalne w stadninach koni czy nieudana walka z ASF.Krzysztof Jurgiel komentował swój wynik na podstawie danych exit poll. To się może zmienić – według najnowszych danych late poll z poniedziałkowego poranka PiS zwiększył przewagę nad Koalicją Europejską. Teraz wiele wskazuje na to, że Krzysztof Jurgiel jednak mandat uzyskał.źródło: tvn24.pl