Podczas niedzielnego programu "Pytania na Śniadanie" do studia zostali zaproszeni, jako goście jednego z paneli, właściciele psów wraz ze swoimi pupilami. Niedługo po rozmowie w pewnym momencie w studiu rozległ się krzyk prowadzącej Idy Nowakowskiej.

Ida Nowakowska mocno wystraszyła się podczas programu. Fot. Screen / pytanienasniadanie.tvp.pl

Podczas niedzielnego "PnŚ" miał miejsce nieplanowany incydent

Dwa psy zaproszone na plan zaczęły szczekać

Ida Nowakowska wyraźnie się wystraszyła, współprowadzący Tomasz Wolny natomiast zachował zimną krew i szybko opanował sytuację

Niedzielne wydanie "Pytania na Śniadanie" prowadziła Ida Nowakowska wraz z Tomaszem Wolnym, którzy na antenie współpracują ze sobą od kilku lat.

Podczas programu śniadaniowego poruszono różne tematy. Do studia zaproszono między innymi właścicieli wraz z ich psami. Po przerwie reklamowej prowadzący chcieli zapowiedzieć kolejny temat, jakim były sposoby spędzania ferii zimowych w okresie PRL-u. Jednak nagle w studiu rozległo się szczekanie psów, które przybiegły na plan.

Przerażona Nowakowska. Wolny opanował sytuację

Okazało się, że suczka Frajda próbowała odgonić się od zalotów mopsa Hopsika i z tego powodu szczeknęła, uciekając w innym kierunku. Ida Nowakowska wyraźnie wystraszyła się całym zajściem, o czym świadczył jej krzyk. Jej programowy partner zachował zimną krew, od razu przejmując kontrolę nad sytuacją i głaszcząc wystraszoną Frajdę.

Jedyne słowa, jakie prowadząca zdołała z siebie wydusić, to "Ojojojoj!". Tomasz Wolny jednak szybko powściągając swoje emocje i od razu zaczął żartować z zaistniałej sytuacji.

– Psiaki, zwierzaki ustalają swoje role. Hopsik, pamiętaj: końskie zaloty zostawiamy koniom, nie psom. Frajda na to nie pójdzie! Proszę Państwa, wszystko pod kontrolą – powiedział prowadzący, śmiejąc się.

Z kolei Ida Nowakowska jeszcze przez chwilę nie potrafiła dojść do siebie po tej spontanicznej sytuacji. Niestety, warunki prowadzenia programu na żywo mogą być różne, zwłaszcza gdy do studia przychodzą zwierzęta. Trzeba być przygotowanym na rozmaite sytuacje...

Ciarki żenady podczas "Pytania na śniadanie" w TVP

Przypomnijmy o innej sytuacji z udziałem Idy Nowakowskiej podczas "Pytania na Śniadanie". Wydanie prowadzili wówczas Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki.

Jako goście w "PnŚ" pojawili się Iga Nowakowska oraz Agustin Egurrola, a to dlatego, że w Telewizji Polskiej ruszyła nowa edycja programu "You Can Dance – Nowa Generacja 2". Obaj tancerze opowiadali o tej edycji, zachęcając widzów do oglądania show. A zachętą ostateczną... miał być ich taniec. Najpierw do tańca wszystkich poderwała Opczowska, wspominając swoją przygodę w "You Can Dance". Z głośników popłynęły rytmy "Still D.R.E." Dr. Dre i Snoopy Dogga.

Do nich Ida Nowakowska zaczęła rapować: "Kiedy Agustin i Gośka tańczą hip-hop, to wtedy całe studio mówi JOŁ JOŁ. Łukasz Nowicki też się dołącza, przecież on w rapie żyje całe życie. "You Can Dance, nowa generacja" to jest taka super, super akcja! Każdy jest zaproszony do naszej hip-hopowej ekipy. Nie tylko hip-hop. Również walc, flamenco, zapraszamy, tańce latino..."

Na nagraniu widać było, że Łukasz Nowicki też pląsa do rapów Nowakowskiej, ale jakby strategicznie trzymał się z dala od pozostałej trójki. A gdy prezenterce wyraźnie pogubiły się i rymy, i wątek, zaczął wykrzykiwać: "Brawo! Wielkie brawa!". Jednak w internecie trudno było znaleźć "brawa" dla hip-hopu w takim wydaniu.