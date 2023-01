M

Mroczny klimat, ponura atmosfera, śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa. "Bielmo" Netfliksa z Christianem Balem i Harrym Mellingiem to gotycki kryminał i thriller, który jednocześnie przeraża i fascynuje widza. Jeśli po seansie hitu o Edgarze Allanie Poe, jesteś spragniony produkcji w podobnych klimatach, ruszamy na pomoc.

"Bielmo" to nie jedyny klimatyczny gotycki kryminał Fot. Scott Garfield / Netflix

"Bielmo" (ang. "The Pale Blue Eye") długo było numerem jeden w zestawieniu najpopularniejszych filmów na Netfliksie w Polsce. Gotycki kryminał i thriller Scotta Coopera ("Hostiles", "Szalone serce") jest oparty na amerykańskiej powieści "Bielmo. Niezwykły przypadek Edgara Allana Poe" Louisa Bayarda z 2003 roku, która – mimo że opowiada fikcyjną historię – jest osadzona w prawdziwych realiach i mocno czerpie z twórczości Edgara Allana Poe.

To właśnie słynny amerykański pisarz, mistrz grozy, jest jednym z dwóch głównych bohaterów "Bielma". Drugim jest zmęczony życiem detektyw Augustus Landor, w którego znakomicie wciela się laureat Oscara Christian Bale. Młodego Poe gra z kolei świetny Harry Melling, który większości widzów był do tej pory znany jako Dudley Dursley z filmów o "Harrym Potterze".

O czym opowiada "Bielmo"? Jest 1830 rok. Pewnego zimowego poranka w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork znaleziony zostaje martwy kadet. Gdy ciało mężczyzny trafia do kostnicy, ktoś usuwa z jego piersi serce – domniemane samobójstwo okazuje się wówczas morderstwem.

Dowódcy akademii wzywają wówczas lokalnego detektywa Augustusa Landora, aby dowiedział się, co wydarzyło się minionej nocy. Są zdesperowani, aby utrzymać sprawę w tajemnicy, a kadeci uparcie milczą. Landor werbuje więc do pomocy jednego z nich – Edgara Allana Poe, rozmiłowanego w poezji ekscentryka. Wspólnie bohaterowie będą prowadzić śledztwo, które zaskoczy ich nie raz.

Czy warto obejrzeć "Bielmo"? "Mimo że hit Netfliksa fabularnie pozostawia sporo do życzenia i za bardzo bazuje na fałszywych tropach, to może usatysfakcjonować widzów lubujących się w gotyckich klimatach. To porządny film na wieczór, którego największymi atutami wcale nie są jedynie posępny nastrój grozy oraz surowe, zimowe zdjęcia Masanobu Takayanagiego" – oceniliśmy w naTemat.

5 gotyckich filmów podobnych do "Bielma" Netfliksa

"Bielmo" to kryminał i thriller z epoki, który fascynuje (i niepokoi) mrocznym klimatem. Jeśli ta przypadła ci do gustu, warto obejrzeć inne produkcje w gotyckim stylu. Oto filmy podobne do "Bielma". Nie zabraknie śmierci, krwi i... horroru.

Jeździec bez głowy (1999)

"Jeździec bez głowy" Tima Burtona z Johnnym Deppem i Christiną Ricci to wiktoriańska opowieść o nowojorskim policjancie, który przybywa do małego miasteczka Sleepy Hollow, aby rozwiązać serię morderstw popełnianych przez legendarnego Jeźdźca bez głowy. Racjonalny śledczy początkowo w niego nie wierzy, ale szybko przekona się, że zagrożenie jest (niestety) prawdziwe.

Wywiad z wampirem (1994)

"Wywiad z wampirem" Neila Jordana jest oparty na książce Anne Rice pod tym samym tytułem. To już kultowa produkcja, w której Tom Cruise i Brad Pitt wcielają się w dwa wampiry: Lestata de Lioncourt i Loiusa de Pointe du Lac. Podczas gdy Lestat rozkoszuje się wampirzym życiem i jest żądny krwi, to Louis odczuwa wstyd i nienawidzi siebie za swój wybór.

Do obu mężczyzn dołącza Claudia (11-letnia Kirsten Dunst), dziewczynka, którą obaj zamieniają w nieśmiertelnego wampira. "Wywiad z wampirem" to zarówno przykład filmu o wampirach, jak i gotyckiego horroru. W ubiegłym roku na podstawie powieści Rice powstał serial pod tym samym tytułem, który otrzymał świetne recenzje.

Wyspa tajemnic (2010)

"Wyspa tajemnic" nie jest filmem z epoki, jednak thriller Martina Scorsese zawiera wiele gotyckich opowieści, które zachwycą fanów gatunku. Nie mówiąc już o mrocznej atmosferze. Film, który jednocześnie jest hołdem dla estetyki noir, został przez Bartosz Godzińskiego z naTemat zaliczony do filmów, które "ryją banię". Nic dodać, nic ująć.

Hit z Leonardo DiCaprio, który dzieje się w mrocznym i pilnie strzeżonym szpitalu psychiatrycznym dla przestępców na odizolowanej od świata wyspie, opowiada o detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia pacjentki. Bohatera wiele niespodzianek i zaskoczeń.

Crimson Peak. Wzgórze krwi (2015)

"Crimson Peak. Wzgórze krwi" to film Guillermo del Toro, który, podobnie jak "Bielmo", udowadnia, że gotyckie filmy wcale nie odeszły do lamusa. Produkcja z gwiazdorską obsadą (Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Charlie Hunnam) dzieje się w XIX wieku w mrocznym, starym domostwie. Młoda bohaterka, pisarka, która trafia do posiadłości, szybko zdaje sobie sprawę, że jej uroczy mąż wcale nie jest tym, za kogo się podawał, a relacja z mieszkającą nimi siostrą jest bardzo skomplikowana.

Uciekaj (2017)

"Uciekaj", podobnie jak "Wyspa tajemnic", nie jest typowym gotyckim horrorem czy thrillerem. Wielokrotnie nagradzany, głośny film Jordana Peele'a, to jednak przykład produkcji, która dzieje się w czasach współczesnych, ale mocno czerpie z mrocznej, gotyckiej estetyki. To psychologiczny horror o współczesnym rasizmie, który zarówno zaskakuje widza, jak i nim wstrząsa.

Film z Danielem Kaluuyą opowiada o młodym czarnoskórym mężczyźnie, Chrisie, który odwiedza rodzinę swojej białej dziewczyny. Po pewnym czasie zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, a Afroamerykanie w okolicy ich domu zachowują się bardzo dziwnie. Wkrótce sam znajdzie się w dużym niebezpieczeństwie.

