O

Olaf Scholz postawił Joe Bidenowi konkretny warunek. Niemcy dadzą zgodę na przekazanie Leopardów do Ukrainy, jeśli USA przekaże do Kijowa czołgi Abrams. Kanclerz przekazał swoje żądania stronie amerykańskiej podczas środowego forum w Davos. Ta kwestia będzie poruszana także podczas narady w bazie wojskowej w Ramstein.

Scholz postawił USA konkretny warunek. Od tego zależy przekazanie Leopardów. Fot. Pool DPA / Associated Press / East News

Trwa spór o zgodę Niemiec na przekazanie czołgów Leopard do Ukrainy. Nie pomogła silna presja ze strony USA i innych państw NATO i Unii Europejskiej

W środę Olaf Scholz miał postawić warunek administracji Joe Bidena – Niemcy dadzą zgodę na Leopardy, jeśli USA zrobi to samo ze swoimi Abramsami

Sprawa w nadchodzący piątek zostanie omówiona także w amerykańskiej bazie wojskowej w Rammstein w Niemczech

Olaf Scholz przekaże Leopardy do Kijowa pod jednym warunkiem

Zaskakujące ustalenia w sprawie Leopardów przekazali dziennikarze Politico. Z ich informacji wynika, że w minioną środę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Olaf Scholz rozmawiał z amerykańskim kongresmenem.

Tematem rozmów miało być właśnie wydanie zgody na przekazanie czołgów Ukrainie. Od kilku dni Polska jest gotowa oddać 14 Leopardów niegdyś otrzymanych od niemieckich sojuszników, jednak bez zgody Berlina nie mogą tego uczynić.

Teraz kanclerz Niemiec miał postawić konkretny warunek Amerykanom. Jeśli Joe Biden wyśle na Ukrainę Abramsy, Berlin zrobi to Leopardami. Według Politico miało to wywołać zaskoczenie, bowiem uważano, że w kwestii dostaw maszyn doszło już do znacznego postępu.

Wspólne działania mogą jednak dać silny argument władzom RFN, które od miesięcy mówią, że w kwestii dostaw do Kijowa nie zamierzają działać na własną rękę.

USA naciska Niemcy ws. Leopardów dla Ukrainy

Dzień po opisywanym spotkaniu w Davos, doszło do kolejnej dyskusji w sprawie Leopardów. Tym razem szef Pentagonu Lloyd Austin spotkał się z nowowybranym szefem ministerstwa obrony Niemiec Borisem Pistoriusem.

– Razem z naszymi partnerami będziemy dalej wspierać Ukrainę w jej walce o wolność, niepodległość i suwerenność – zapewnił podczas wspólnego wystąpienia polityk SPD. – Chciałbym podziękować rządowi Niemiec za wszystko to, co zrobił, aby wesprzeć ukraińską obronę przed rosyjską inwazją – dodał Austin.

W nadchodzący piątek w Ramstein zbierze się zaś specjalna grupa kontaktowa, odpowiedzialna za sprawy pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak pisaliśmy w naTemat, z ujawnionych informacji wynika, że wtedy również będzie omawiany temat Leopardów.

Niemcy kierują pomoc do Ukrainy. Wołodymyr Zełenski naciska na więcej

Warto podkreślić, że jeszcze w prawosławne Boże Narodzenie do Kijowa dotarły przesyłki z Zachodu. Niemcy przekazały wozy bojowe piechoty oraz baterie systemu Patriot, a Francja oddał opancerzone wozy rozpoznawcze.

Wówczas Wołodymyr Zełenski skierował specjalne podziękowania. "Wraz z dostarczonym wcześniej systemem IRIS-T i czołgami Gepard Niemcy wnoszą istotny wkład w przechwytywanie wszystkich rosyjskich rakiet!" – przekazał na Twitterze.

Teraz jednak prezydent Ukrainy naciska w sprawie Leopardów. "Wiele krajów chciałoby dostarczyć do Ukrainy czołgi, ale czekają na odpowiednie dokumenty. Polska jest gotowa, Finlandia, Portugalia, Hiszpania są gotowe, aby dostarczyć Ukrainie nawet niewielką liczbę czołgów, które mają na uzbrojeniu. I byli gotowi to zrobić wcześniej. Wszyscy czekamy na zgodę jednego kraju" – zauważył.

Kanada też sceptyczna ws. Leopardów dla Ukrainy

Jak pisaliśmy w naTemat, w ostatnich dniach w Kijowie niespodziewanie pojawiła się minister obrony Kanady Anita Anand. Wówczas poinformowano o rozpoczęciu procesu przekazania Zełenskiemu transporterów opancerzone Senator,

Ottawa do tej pory przekazała około 5 miliardów dolarów pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej. Kanada przekazała Ukrainie już m.in. system rakiet NASAMS wraz z amunicją, 39 opancerzonych pojazdów wsparcia bojowego, broń przeciwpancerną czy haubice M777.

Administracja Justina Trudeau, podobnie jak Niemcy, także patrzy sceptycznie na kwestie przekazania czołgów. – Wysłaliśmy różne rodzaje uzbrojenia, w tym zestawy przeciwlotnicze. Przyglądamy się wszystkim prośbom Ukrainy, ale na razie nie jesteśmy gotowi na wysłanie Leopardów 2 – oświadczył premier.