B. wiceminister kierował grupą przestępczą? Sąd aresztował przedsiębiorcę zatrzymanego przez CBA

Były szef Pracodawców RP i były wiceminister skarbu Rafał Baniak został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zarzuca mu się przyjmowanie łapówek oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przedsiębiorca najbliższe dni spędzi w areszcie tymczasowym.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 12 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich jest Rafał Baniak

Trzy osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane. Wobec czwartego zatrzymanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze

"Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania" – przekazali funkcjonariusze

W minioną środę Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało b. wiceministra skarbu Rafała Baniaka oraz trzech innych przedsiębiorców. Wśród nich jest Artur P., Wojciech S. i Waldemar K.

Wszyscy usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o wykorzystywanie wpływów do otrzymywania łapówek. Służby mówią także o oszustwach podatkowych.

Prokuratura od razu złożyła do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt tymczasowy, by móc zabezpieczyć wszelki materiał dowodowy. Wymiar sprawiedliwości przychylił się do tej prośby.

To oznacza, że Rafał Baniak nie będzie odpowiadał z tak zwanej wolnej stopy. RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że chodzi między innymi o przyjęcie 5 milionów złotych w zamian za przyjęcie kontraktu na zagospodarowanie stołecznych śmieci. Kontrakt był wart około 600 mln zł.

W oficjalnym komunikacie Prokuratura Krajowa poinformowała o kolejnych zarzutach, kierowanych pod adresem zatrzymanych. Podkreślono, że sprawa dotyczy również prania brudnych pieniędzy.

Reprezentanci firm wystawiających fikcyjne faktury otrzymywali wynagrodzenie w wysokości około 20 proc, wartości tych faktur. W ten sposób wystawiono łącznie kilkadziesiąt nierzetelnych faktur o wartości prawie 7 milionów złotych, co pozwoliło sprawcom wygenerować środki finansowe przeznaczone na wręczanie korzyści majątkowych.

"Grupa wprowadzała do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu Warszawy" – napisali śledczy, po czym dodali: "Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników".

Prokuratura Krajowa zaś w komunikacie przekazała, że za opisane czyny podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Kim jest Rafał Baniak?

Ekonomista i szef Pracodawców RP z wykształcenia jest ekonomistą. Na początku XXI wieku był doradcą ministra pracy i polityki społecznej, a także doradcą wicepremiera i dyrektorem sekretariatu Jerzego Hausnera.

Od 2004 do 2005 roku był podsekretarzem stanu w resorcie polityki społecznej. Chwilę później, bo już w 2006 roku, został dyrektorem Konfederacji Lewiatan. Doradzał także ówczesnemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

Zasiadał także w resorcie gospodarki, a już od 2011 roku objął tekę podsekretarza stanu w resorcie gospodarki. Tę funkcję pełnił aż do 2015 roku. Zasiadał w Radzie Dialogu Społecznego, a od 2022 roku przejął stery w zarządzie Pracodawców RP.

W komunikacie przesłanym do dziennikarzy Onetu kancelaria reprezentująca Baniaka wskazała wprost: – Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia. Przedsiębiorca odniesie się do zarzutów dopiero po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę.