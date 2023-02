Nowe fakty ws. wypadku autokaru w Niemczech. Przewoźnik wydał oficjalny komunikat

Alan Wysocki

W środku nocy 10 lutego doszło do wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Autobus nagle zjechał z autostrady prosto do rowu. Doszło do dachowania. Wiceprezes zarządu Sindbad Bogdan Kurys zabrał głos i podał szczegółowe informacje o zdarzeniu. "Około 20 osobom udzielono pomocy medycznej" – przekazał w oświadczeniu. Według polskiego konsula w Niemczech rannych jest 35 osób.