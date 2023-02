"USA nigdy nie zabroniły Polsce przekazania MiG-ów". Mocna riposta szefa Pentagonu

Podczas szczytu ministrów krajów NATO specjalne wystąpienie zorganizował szef Pentagonu Lloyd Austin. W trakcie wyliczania pomocy, jaką wspólnota międzynarodowa przekazuje Ukrainie, padło pytanie o myśliwce F-16 i MiG-29 dla Ukrainy. – Nie mam na dzień dzisiejszy nic do powiedzenia – uciął przedstawiciel administracji Joe Bidena.

Po wynegocjowaniu czołgów Leopard i Abrams Wołodymyr Zełenski zaczął naciskać na przekazanie do Ukrainy maszyn F-16 lub innych zachodnich myśliwców

USA mówi jednak stanowcze nie. W podobnym tonie wypowiedziały się Niemcy i Holandia. O tę kwestię we wtorek dopytano Lloyda Austina

– W zakresie samolotów nie mam na dzień dzisiejszy nic do powiedzenia – powiedział szef Pentagonu

– W zakresie samolotów nie mam na dzień dzisiejszy nic do powiedzenia – tak Lloyds Austin uciął pytanie o przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. Szef Pentagonu podkreślił jednak, że USA wysłały do Kijowa nie tylko Abramsy, ale i cały pakiet konkretnej pomocy militarnej.

– Będziemy kontynuować współpracę z Ukrainą, by zajmować się najbardziej palącymi potrzebami kraju. Mamy dużo pracy – zapewnił, po czym odesłał do oficjalnego stanowiska Joe Bidena.

– Nie mam też do dodania nic więcej, co już powiedział prezydent Joe Biden – podkreślił. Austin odniósł się także do kwestii przekazania do Kijowa przez Polskę samolotów MiG-29. Przedstawiciel Bidena zapewnił, że strona amerykańska nigdy nie blokowała podobnych decyzji.

USA nigdy nie zabroniły Polsce dostarczenia czegokolwiek Ukrainie. Decyzja o dostawach jest podejmowana zawsze przez elity danego kraju. My nie możemy czegokolwiek narzucić

– Putin był przekonany, że społeczność międzynarodowa jakoś to przełknie. (...) Sprostaliśmy temu zadaniu w duchu jedności i gotowości. Rosja nie zatriumfowała, Kijów nie upadł, Ukraina nie zawiodła się na swych przyjaciołach – podsumował.

Nie tylko USA. Liderzy NATO, a nawet Duda sceptycznie o F-16 dla Ukrainy

O kwestii myśliwców F-16 dla Ukrainy w niedawnym wywiadzie dla BBC mówił także Andrzej Duda. – Decyzja o przekazaniu jakichkolwiek odrzutowców, jakichkolwiek F-16 poza Polskę, jest decyzją bardzo poważną i nie jest dla nas decyzją łatwą – powiedział, po czym przyznał, że Polska sama nie posiada wystarczającego zapasu nowoczesnych samolotów. – Jeśli byłyby gdzieś rozmieszczone, to nie chodzi tylko o odrzutowce, ale też o techniczną obsługę, serwisowanie itd. Więc to nie jest tylko wysłanie kilku samolotów, kilku odrzutowców – wyjaśnił.

Sceptycznie co do przekazania myśliwców wypowiedział się także premier Holandii Mark Rutte. – Holandia na razie nie dostarczy Ukrainie F-16. To coś więcej niż czołgi. Przekazanie myśliwców, które służą do ataku, a nie do obrony, to byłby zbyt duży krok – stwierdził.

Olaf Scholz zaś był pytany o tę sprawę w ostatnich dniach stycznia, gdy złożył wizytę. Wówczas nie krył zirytowania. – Wszystko zostało już powiedziane na ten temat, łącznie ze mną – uciął, po czym ostrzegł przed "wojną licytacyjną".

Jak stwierdził, nie może być tak, że w debacie publicznej "na pierwszy plan wysuwają się wewnętrzne motywy polityczne zamiast popierania Ukrainy". – W rządzie federalnym jesteśmy co do tego całkowicie zgodni i minister spraw zagranicznych również tak to widzi – podkreślił.