"Lewacy dążą do utopii". Sobolewski z PiS wściekł się na raport C40 Cities

Raport C40 Cities wzbudził spore kontrowersje w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie zalecenia radykalnego ograniczenia spożycia mięsa wzburzyły polityków rządzącej partii. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski nie przebierał w słowach, oceniając alarmujący dla klimatu raport.

Krzysztof Sobolewski nazwał program C40 Cities lewicową utopią. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter

Raport C40 Cities proponuje szereg zmian w podejściu człowieka do klimatu, między innymi radykalne zmniejszenie spożycia mięsa czy nabiału, ograniczenie jazdy samochodem

Politycy PiS w odpowiedzi przygotowali tzw. deklarację normalności, czyli krótki zestaw zasad, który rozsyłają pomiędzy swoimi sympatykami w mediach społecznościowych

Oceniając raport C40 Cities, nie przebierał w słowach Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS

Polityk Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski w radiowej Jedynce stwierdził, że program C40 Cities to "program Korea Północna+".

– Lewacy dążą do utopii. Dążeniem tych lewackich ideologii jest do ideału, czyli Korei Północnej, gdzie samochód jest towarem luksusowym lub go nie ma, ubrania są zazwyczaj nie nowe tylko używane i w ograniczonych ilościach, pokarm spożywa się rzadko a zagrożone głodem w Korei Północnej jest kilka milionów ludzi – ocenił. Jak wyraził się Sobolewski, Rafał Trzaskowski "ujawnił tak ukrywany dotąd zarys programu PO i pokazał, co może czekać Polaków, gdyby PO zdobyła władzę". – Rafał Trzaskowski oprócz tego, że jest prezydentem Warszawy, jest też wiceprzewodniczącym PO. Więc być może tutaj właśnie dowiedzieliśmy się o tym, co czeka Polaków, gdyby, nie daj Boże, PO zdobyła władzę w 2030 roku, bo tam tym punktem odniesienia jest 2030 rok – ocenił Sobolewski.

"Deklaracja normalności" według PiS

Jak informowaliśmy w naTemat, PiS-owcy oraz sympatycy partii rządzącej rozsyłali na Twitterze tzw. deklarację normalności. "Jestem katolikiem, jestem dumnym patriotą, jem mięso, nie jem chrząszczy, mam żonę..." – napisał na swoim Twitterze między innymi Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy tego typu tweetów grzmią o zaleceniach organizacji C40 Cities, która proponuje ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie, a nawet całkowite jego wyeliminowanie z diety. Powodem jest walka o ochronę klimatu. Politycy i sympatycy PiS snują apokaliptyczną wizję jedzenia chrząszczy. Dlaczego? Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie mąki ze świerszczy w produkcji żywności. W Unii Europejskiej dopuszczone będą produkty oparte na sproszkowanych owadach.

Czy Polacy powinni jeść mięso? Wyjaśnia dietetyk

O tym, czy Polacy powinni jeść mięso, rozmawialiśmy z dietetyk Joanną Stachowicz-Skałecką. Pytamy o tzw. deklarację normalności.

– Bardzo niepokojące jest mieszanie polityki i kwestii zdrowego odżywiania. Zdrowe odżywianie jest ponadpartyjne, ponad podziałami – zauważa Stachowicz-Skałecka w rozmowie z naTemat. I tłumaczy: – Polacy powinni jeść jak najmniej mięsa. Przy czym należy jeszcze koniecznie wziąć pod uwagę rodzaj mięsa.

Joanna Stachowicz Skałecka wskazuje, że produkty, których bezwzględnie powinniśmy unikać, to wszelkie produkty z przetworzonego mięsa, a więc wędliny i parówki. To w nich znajduje się mnóstwo szkodliwych i rakotwórczych substancji, które fatalnie wpływają na nasze zdrowie. – Trudno jest tutaj znaleźć takie, które nie będą naszpikowane dodatkami, wzmacniaczami smaku, konserwantami ukrytymi pod nieznanymi nam nazwami – dodaje. Ekspertka podkreśla, że diety bogate w mięso nie są zdrowe dla naszych organizmów. Wskazuje, że nie bez powodu to właśnie dietę śródziemnomorską z niewielkim udziałem mięsa, przewagą ryb, od wielu lat uznaje się za jedną z najzdrowszych diet świata. – W diecie tej unika się czerwonego mięsa, stawia się na warzywa, produkty zbożowe pełnoziarniste – wskazuje.