To ona ma zagrać najbardziej znienawidzoną postać z "The Last of Us"? Fani prowadzą śledztwo

Abby to postać, która jest znienawidzona przez połowę graczy "The Last of Us Part II". Fani gry przeprowadzili małe śledztwo i znaleźli potencjalną odtwórczynię kontrowersyjnej bohaterki. Twierdzą, że w 2. sezonie serialu HBO przeciwniczkę Ellie zagra Shannon Berry. Wiadomo, na jakiej podstawie to wywnioskowali.

Czy Shannon Berry zagra Abby w 2. sezonie "The Last of Us"? Fot. kadr z gry "The Last of Us Part II" i serialu "The Wilds".

Fani "The Last of Us" wierzą, że znaleźli aktorkę, która w drugim sezonie serialu zagra znienawidzoną przez wielu Abby Anderson. Postać ta pojawiła się w 2. części gry Naughty Dog.

Widzowie prześledzili profile społecznościowe twórców hitu HBO. Jeden z nich obserwował australijską aktorkę Shannon Berry ("Dzicz").

Kogo fani gry chcieliby zobaczyć w roli Abby?

W 6. odcinku "TLoU" pokazano tajemniczą postać, która wyglądem przypomina Dinę z "The Last of Us Part II". Czy to faktycznie przyszła dziewczyna Ellie? Showrunner skomentował fanowską teorię.

Tekst zawiera spoilery dotyczące gier "The Last of Us" i "The Last of Us Part II".

Fani twierdzą, że znaleźli odtwórczynię Abby w 2. sezonie "The Last of Us"

Zacznijmy od znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego część fanów nie lubi Abby. Otóż postać ta jest córką chirurga Jerry'ego Andersona, który należał do Świetlików i chciał wykorzystać odporność Ellie, by stworzyć szczepionkę na infekcję wywoływaną przez grzyba z rodzaju Cordyceps. Lekarz został ostatecznie zabity przez Joela, który nie mógł pogodzić się z wizją utraty swojej młodszej kompanki. Zabieg wiązał się bowiem z jej śmiercią.

Po znalezieniu ciała ojca Abby wstępuje na drogę zemsty. Po latach wraz z towarzyszami odnajduje Joela i na oczach Ellie zabija go kijem do golfa. Dla większości graczy widok śmierci głównego bohatera był wstrząsający - w końcu spędzili wiele godzin na graniu nim w pierwszej części "The Last of Us". Zżyli się z Joelem do tego stopnia, że z automatu znienawidzili jego zabójczynię.

Jakby tego było mało, w drugiej części gry kontrolujemy nie tylko Ellie, która pragnie pomścić Joela, ale i Abby, która załatwiła już to, co miała załatwić. W "The Last of Us Part II" - podobnie jak w starogreckiej tragedii Ajschylosa zatytułowanej "Oresteja" - bohaterowie nie potrafią przerwać cyklu, w którym zemsta niesie ze sobą przemoc, a przemoc niesie ze sobą zemstę, i tak w nieskończoność.

Choć miłośników Abby jest zdecydowanie mniej niż jej antyfanów, twórcy znów udowodnili, że znają się na pisaniu postaci. Abby można nie lubić, ale jedno trzeba jej przyznać - w kategorii scenariuszowej wymiata. Zresztą pod koniec sequela "TLoU2" kobieta staje się dla transpłciowego nastolatka o imieniu Lev tym, kim Joel był dla Ellie.

Widzowie "The Last of Us" uważają, że odkryli, kto najprawdopodobniej zagra Abby w drugim sezonie serialowej adaptacji.

Shannon Berry zagra Abby z "The Last of Us Part II"?

Fani prześledzili profil Neila Druckmanna, scenarzysty gry i producenta wykonawczego serialu, na Instagramie i zauważyli, że obserwuje Shannon Berry, australijską aktorkę znaną z ról w produkcji Amazon Prime "Dzicz" i filmie "The Gateway".

Internauci dostrzegają podobieństwo między Australijką a Abby z gry. Zestawiają kadry z "TLoU2" ze zdjęciami 22-latki z amerykańskiego serialu "Hunters", w którym często występowała w warkoczu (podobną fryzurę miała bohaterka dzieła Naughty Dog).

Niektórzy miłośnicy "The Last of Us" woleliby zobaczyć w roli Abby m.in. Florence Pugh ("Małe kobietki" i "Nie martw się, kochanie") lub streamerkę Jocelyn Mettler, która pracowała nad efektami specjalnymi dla studia Naughty Dog i w oryginale użyczyła swojej twarzy znienawidzonej bohaterce. Warto zaznaczyć, że Mettler do dziś dostaje od hejterów groźby. Powód? Wygląda jak Abby.

Dina pojawiła się w 6. odcinku serialu "The Last of Us"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w 6. odcinku serialu noszącym tytuł "Rodzina" Joel (Pedro Pascal) oraz Ellie (Bella Ramsey) dotarli do osady Jackson, którą razem ze swoją ukochaną pomagał budować brat przemytnika, czyli Tommy (Gabriel Luna). W pierwszej części gry komuna zrzeszająca ocalałych nie odegrała znaczącej roli w fabule, zaś w drugiej odsłonie już tak. To tam po wyprawie, której celem było odnalezienie Świetlików, osiedlili się główni bohaterowie.

W osadzie Jackson Ellie miała okazję poznać swoją drugą (po Riley) sympatię - Dinę. Widzowie serialu są niemalże pewni, że widzieli dziewczynę w 6. odcinku "The Last of Us". Chodzi o scenę, w której Ellie, Joel, Maria i Tommy siedzą na stołówce, a z boku przygląda się im długowłosa nastolatka.

W podcaście "The Last of Us" showrunner tytułu Craig Mazin nie potwierdził oficjalnie, że Paolina van Kleef (aktorka grająca wspomnianą dziewczynę) to serialowa Dina. Twórca zasugerował natomiast, że niebawem dowiemy się, kim jest tajemnicza postać.