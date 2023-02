Chcą wstrzymać finansowanie dla lekcji religii. Teraz wziął się za nich Zbigniew Ziobro

Alan Wysocki

R adni Częstochowy przyjęli uchwałę ws. dalszego finansowania lekcji religii. To apel do rządu, by umożliwił samorządowcom zrezygnowanie z opłacania katechezy z funduszy gminy. Politycy doczekali się reakcji nie Przemysława Czarnka, a Zbigniewa Ziobry, który skierował sprawę do... prokuratury.